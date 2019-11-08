Toryu: ещё одна подлодка на "литиевых батарейках"

Япония делает успехи в освоении литий-ионных батарей для подводных лодок. Вчера, 6 ноября, портал janes.com сообщил о том, что на верфи компании Kawasaki Heavy Industries в городе Кобе спущена на воду вторая субмарина типа Soryu с литий-ионными аккумуляторами.

Toryu (бортовой номер SS 512) — 12-я и последняя подлодка типа Soryu. При этом она является второй построенной по модифицированному проекту с использованием литий-ионных батарей.

Спуск на воду субмарины Toryu Источник изображения: janes.com

Аккумуляторы необходимы субмаринам для скрытного передвижения под водой. Свинцово-кислотные аккумуляторы существенно утяжеляют конструкцию подлодки, не могут обеспечить большой продолжительности хода и требуют много времени для полной перезарядки. Литий-ионные батареи при аналогичных размерах имеют существенно бо?льшую ёмкость, значительно проще в обслуживании и удобнее в подзарядке. Единственный минус литий-ионных батарей заключается в их стоимости. Так, разработка первой субмарины на "литиевых батарейках" SS-511 Oryu обошлась японскому военному бюджету примерно на $100 млн дороже, чем создание других подлодок типа Soryu.

Toryu сможет развивать скорость до 20 узлов под водой и до 12 узлов в надводном положении. Субмарина имеет шесть пусковых установок для сверхтяжёлых торпед Type 89, а также может использовать противокорабельные ракеты UGM-84C Harpoon средней дальности. Экипаж подлодки составляет 65 человек.