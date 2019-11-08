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WarSpot

Toryu: ещё одна подлодка на "литиевых батарейках"

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Япония делает успехи в освоении литий-ионных батарей для подводных лодок. Вчера, 6 ноября, портал janes.com сообщил о том, что на верфи компании Kawasaki Heavy Industries в городе Кобе спущена на воду вторая субмарина типа Soryu с литий-ионными аккумуляторами.

Toryu (бортовой номер SS 512) — 12-я и последняя подлодка типа Soryu. При этом она является второй построенной по модифицированному проекту с использованием литий-ионных батарей.

Спуск на воду субмарины Toryu

Источник изображения: janes.com

Аккумуляторы необходимы субмаринам для скрытного передвижения под водой. Свинцово-кислотные аккумуляторы существенно утяжеляют конструкцию подлодки, не могут обеспечить большой продолжительности хода и требуют много времени для полной перезарядки. Литий-ионные батареи при аналогичных размерах имеют существенно бо?льшую ёмкость, значительно проще в обслуживании и удобнее в подзарядке. Единственный минус литий-ионных батарей заключается в их стоимости. Так, разработка первой субмарины на "литиевых батарейках" SS-511 Oryu обошлась японскому военному бюджету примерно на $100 млн дороже, чем создание других подлодок типа Soryu.

Toryu сможет развивать скорость до 20 узлов под водой и до 12 узлов в надводном положении. Субмарина имеет шесть пусковых установок для сверхтяжёлых торпед Type 89, а также может использовать противокорабельные ракеты UGM-84C Harpoon средней дальности. Экипаж подлодки составляет 65 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Harpoon ПКР
ZSD-89
Град РСЗО
Компании
Kawasaki
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1 комментарий
№1
08.11.2019 12:12
Полагаю японцам рано хвалиться. При использовании литий-ионных аккумуляторов больших размеров старение лития начинается через 3-4 года, а может быть и ранее. Может оказаться, что сотни миллионов долларов будут выброшены "на ветер".
Системы охлаждения литий-ионных аккумуляторов больших размеров чрезвычайно сложны, громоздки и не дают 100% гарантии от взрыва. Вероятность взрыва батарей при малейшем, кратковременном нарушении контроля за охлаждением и процессом эксплуатации очень высока. Это подтверждают факты взрывов подобных батарей на автономных снарядах ВМС США. Подозреваю, что на глубоководной станции «Лошарик», в июле этого года произошел такой взрыв.
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