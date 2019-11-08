Макрон предупреждает Европу: НАТО умирает (The Economist, Великобритания)

Америка постепенно "поворачивается к нам спиной", предупреждает Эммануэль Макрон. Свою ненадежность США продемонстрировали, бросив своих курдских союзников в Сирии. Европе нужно проснуться, чтобы остаться геополитической силой. И одно из условий этого — возобновление диалога с Россией.

Америка отворачивается от европейского проекта. Пора просыпаться, говорит французский президент в интервью изданию "Экономист".

Французский президент Эммануэль Макрон предупредил европейские страны, что они больше не могут рассчитывать на Америку как на защитницу союзников по НАТО. "Сегодня мы столкнулись со смертью мозга НАТО", - заявил Макрон в откровенном интервью изданию "Экономист". Европа стоит на краю пропасти, сказал он, и ей пора начать думать о себе стратегически как о геополитической силе. А иначе "мы уже не сможем распоряжаться своей судьбой".

Во время шестидесятиминутного интервью, которое состоялось в украшенном позолотой кабинете Елисейского дворца 21 октября, президент заявил, что Европе давно пора "проснуться". Ему был задан вопрос, верит ли он в эффективность статьи 5, согласно которой в случае нападения на одного члена НАТО все остальные члены должны прийти ему на помощь. Аналитики считают, что эта идея лежит в основе устрашающего эффекта НАТО. "Я не знаю, - ответил Макрон. - Но что статья 5 будет означать завтра?"

НАТО, сказал президент, "работает только в том случае, если гарант последней инстанции выполняет свои функции. Смею утверждать, что мы должны по-новому проанализировать сущность НАТО в свете обязательств США". На его взгляд, Америка постепенно "поворачивается к нам спиной", что она предельно ясно продемонстрировала в прошлом месяце на северо-востоке Сирии, неожиданно выведя оттуда свои войска и бросив курдских союзников на произвол судьбы.

В лице президента Трампа Европа впервые столкнулась с американским лидером, который "не разделяет наши идеи о европейском проекте", сказал Макрон. И это происходит в тот момент, когда Европа сталкивается с усилением Китая, а также с разворотом в сторону авторитаризма в России и Турции. Более того, она ослаблена изнутри Брекситом и политической нестабильностью.

Такая токсичная смесь была немыслима еще пять лет назад, утверждает Макрон. "Если мы не очнемся… появится значительный риск нашего исчезновения как геополитической силы. По крайней мере, мы уже не сможем распоряжаться своей судьбой. Я твердо в этом уверен", - сказал президент.

Дипломатическая активность Макрона в последнее время вызывает большой интерес за рубежом, и почти столько же критики. Его обвиняют в односторонних действиях (потому что он заблокировал расширение ЕС на западе Балкан), а также в выходе за рамки дозволенного (потому что он пытается организовать прямые переговоры между Америкой и Ираном). Во время интервью президент вел себя довольно вызывающе, но непринужденно, сидя без пиджака на черном кожаном диване в богато украшенном кабинете, где работал Шарль де Голль.

Французский президент дал отпор своим критикам, заявив, например, что "нелепо" принимать в ЕС новых членов, пока не внесены изменения в процедуру вступления. Вместе с тем, он отметил, что готов пересмотреть свою точку зрения, если эти условия будут выполнены.

Главный призыв Макрона заключается в том, что Европа должна начать мыслить и действовать не только как экономическое объединение, главным проектом которого является расширение рынка, но и как стратегическая сила. Для начала ей необходимо восстановить "военный суверенитет" и возобновить диалог с Россией, несмотря на подозрительность Польши и других стран, которые одно время находились под властью Советов. Отказ от таких шагов, говорит Марон, будет "колоссальной ошибкой".