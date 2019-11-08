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Независимое военное обозрение

Россия усиливает горные войска

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Фото пресс-службы МО РФ
Фото пресс-службы МО РФ.

Шойгу проинспектировал бригаду в Кызыле

До конца этого года горное соединение, дислоцируемое в Кызыле (Республика Тыва), на 100% будет оснащено новейшим вооружением. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) проинспектировал строительство нового военного городка горной бригады.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин доложил министру, что "до конца текущего года планируется выйти на 100 процентов оснащения бригады современными образцами вооружения и военной техники".

55-я бригада, сформированная в 2014 году, является единственным горным соединением, дислоцированным в Сибири.

В городке уже построен первый жилой дом для военнослужащих. На очереди сдача в эксплуатацию ещё зданий, объемом на 360 квартир комфортабельных каждое, все жилые помещения будут полностью меблированы и оборудованы бытовой техникой.

Кроме того, завершено строительство пяти двухэтажных коттеджей (для командования и высокопоставленных гостей) и нового детского сада на 200 мест. На территории соединения уже построены казармы, учебный корпус, столовая, парк боевых машин и конноспортивный комплекс.

Известно, что данная бригада оснащена бронеавтомобилями специального назначения "Тигр-М СпН", самоходными орудиями "Нона-СВК", автомобилями высокой проходимости "Урал", другими образцами вооружения, военной и специальной техники.

Для проведения учений и подготовки военнослужащих соединения оборудован полигон "Кара-Хаак" с горной полосой и скалодромом. Для полноценной подготовки горных стрелков место подобрано не плохое, но, все же, есть другие районы, где их дислокация была бы более оправдана. Лучшим местом для размещения соединения горных войск стала бы центральная часть Тункинской долины, где есть возможность более полноценно проводить подготовку военных альпинистов.

Стоит отметить, что Минобороны РФ уделяет значительное внимание организации быта военнослужащих горной бригады. Строительство социальной инфраструктуры военного городка, полностью будет завершено в 2020 году, об этом доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу замглавы военного ведомства Тимур Иванов.

Он также отметил, что правительство Республики Тыва активно помогает в обустройстве территории, на которой дислоцируется бригада, оказывает помощь в трудоустройстве членов семей военнослужащих.

Министр обороны, заслушав доклад, поставил задачу создать на базе конноспортивного комплекса бригады, предназначенного для занятий подразделения с вьючными животными, детско-юношескую спортивную школу, где могли бы заниматься, прежде всего, дети военнослужащих и местных жителей.

Также в Кызыл, где расположено президентское кадетское училище, считающееся одним из лучших в стране, в четверг прибыл "десант" именитых спортсменов, включая хоккеистов, которые провели для учащихся мастер-класс по девяти видам спорта.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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