Войти
ТАСС

У "Главкосмоса" нет документов от европейских партнеров о переносе старта спутников OneWeb

758
0
0
Модель спутника OneWeb
Модель спутника OneWeb.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kim Shiflett

Ранее появилась информация о том, что запуск этих спутников отложен на 23 января 2020 года из-за неготовности аппаратов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Компания "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") не получала документы от своих европейских партнеров о переносе запуска британских спутников OneWeb с конца 2019 года на 2020 год, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Главкосмоса".

"В настоящее время АО "Главкосмос" не располагает официальными документами со стороны европейских партнеров касательно переноса запуска космических аппаратов OneWeb на 2020 год", - сказали в компании, комментируя информацию о том, что запуск этих спутников отложен с 19 декабря этого года на 23 января 2020 года из-за неготовности аппаратов.

Ранее генеральный директор OneWeb Адриан Штекель сообщал, что запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре этого года. По его словам, OneWeb также подтвердила компании Arianespace 21 запуск в 2020 году с запланированной частотой минимум по одному в месяц.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля и в тот же день выведены на орбиту. В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур с опционом на пять дополнительных стартов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Компании
Arianespace
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Ariane РН
Байконур
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
08.11.2019
OneWeb подтвердила перенос запуска спутников на вторую половину января 2020 года
29.08.2019
Россия планирует в 2020 году выполнить 12 пусков ракет "Союз" со спутниками OneWeb
21.06.2019
Пуски по программе OneWeb с Восточного планируются на начало 2020 года
18.06.2019
Два запуска спутников OneWeb планируются на 2020 год на ракетах "Союз" с космодрома Куру
25.08.2015
Сделка на 21 запуск ракет-носителей "Союз-2" в интересах компании OneWeb может быть оформлена в октябре - источник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.11 16:20
  • 18
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
  • 08.11 16:20
  • 26
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 08.11 16:19
  • 9
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 08.11 16:06
  • 10
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 08.11 16:04
  • 1
ВКС России "прожарили" вакуумными бомбами бандформирования в Сирии
  • 08.11 15:56
  • 23
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 08.11 15:45
  • 3
Электричество из космоса
  • 08.11 15:40
  • 2
Новая спутниковая система управления беспилотной сельхозтехникой повысит эффективность предприятий - "Ростех"
  • 08.11 15:11
  • 2
В Индии: ЗРК С-400 пока ни разу не показал себя в реальном бою
  • 08.11 15:05
  • 6
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 08.11 14:42
  • 1
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 08.11 14:29
  • 14
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 08.11 14:24
  • 38
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 08.11 13:58
  • 116
Машиностроение на грани исчезновения
  • 08.11 13:51
  • 2
На российский квантовый компьютер потратят 24 миллиарда рублей