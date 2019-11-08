БДК "Калининград" и корвет "Стойкий" отбивались вслепую

Корабли Балтийского флота отразили нападение условного противника с воздуха и воды.

В качестве воздушных мишеней использовались светящие авиабомбы САБ-250, которые ставил фронтовой бомбардировщик Су-24 морской авиации БФ. Стрельбы по ним экипажи отрабатывали как в дневное, так и в ночное время.

Часть поставленных задач морякам пришлось решать в густом тумане, из-за чего мишени увидеть было невозможно. Их обнаружение и сопровождение выполнялось при помощи радиолокационных комплексов с дальнейшей передачей целеуказания ракетно-артиллерийским боевым частям кораблей. Несмотря на сложные гидрометеорологические условия, все назначенные цели были поражены.

Также большой десантный корабль "Калининград" и корвет "Стойкий" успешно провели стрельбы по водным мишеням, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Кроме того, экипажи произвели минные постановки и выполнили задачи по совместному маневрированию.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)