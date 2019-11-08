Боевой вертолет разбился об итальянский эсминец

Многоцелевой вертолет AgustaWestland SH.101 Merlin серьезно пострадал при жесткой посадке на борт эсминца Caio Duillio. Авария произошла около 18 часов среды, вертолет выполнял тренировочный полет в темное время суток. Шесть членов его экипажа не пострадали, пишет Itamilradar.

AgustaWestland SH.101 - основной вертолет итальянского флота. Машина корабельного и берегового базирования выпускается в двух вариантах: противолодочном и многоцелевом. Какая именно версия неудачно села на Caio Duillio, не сообщается. При посадке машина завалилась набок, несущий винт уничтожен, но пожара удалось избежать - вертолет залили пеной. Причину аварии выясняет созданная командованием ВМС комиссия.

Новейший эсминец ВМС Италии, введенный в строй в 2011 году, назван в честь римского адмирала Гая Дуилия, в 260 году до нашей эры разгромившего мощный флот Карфагена. Корабль вооружен артустановками нескольких калибров, акустическими пушками, торпедами и противокорабельными ракетами Aster. Порт приписки - Специя.

Антон Валагин