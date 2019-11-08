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Российская газета

Боевой вертолет разбился об итальянский эсминец

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Источник изображения: rg.ru

Многоцелевой вертолет AgustaWestland SH.101 Merlin серьезно пострадал при жесткой посадке на борт эсминца Caio Duillio. Авария произошла около 18 часов среды, вертолет выполнял тренировочный полет в темное время суток. Шесть членов его экипажа не пострадали, пишет Itamilradar.

AgustaWestland SH.101 - основной вертолет итальянского флота. Машина корабельного и берегового базирования выпускается в двух вариантах: противолодочном и многоцелевом. Какая именно версия неудачно села на Caio Duillio, не сообщается. При посадке машина завалилась набок, несущий винт уничтожен, но пожара удалось избежать - вертолет залили пеной. Причину аварии выясняет созданная командованием ВМС комиссия.

Новейший эсминец ВМС Италии, введенный в строй в 2011 году, назван в честь римского адмирала Гая Дуилия, в 260 году до нашей эры разгромившего мощный флот Карфагена. Корабль вооружен артустановками нескольких калибров, акустическими пушками, торпедами и противокорабельными ракетами Aster. Порт приписки - Специя.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Продукция
AW-101
EH-101
Компании
AgustaWestland
Leonardo
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