Еще полетает: США хотят продлить работу МКС

В США предложили продлить работу МКС до 2030 года
Американские сенаторы предложили продлить работу МКС до 2030 года. Что означает этот шаг и кто выиграет от продления работы станции, - в материале "Газеты.Ru".
Группа американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий внесли законопроект, определяющий основные направления космической политики страны на ближайшее десятилетие. Главные положения законопроекта в целом совпадают с нынешней политикой NASA, однако эксперты усмотрели в нем несколько расхождений с позицией Белого дома.
Как известно, ныне действующие международные договоры обеспечивают совместную эксплуатацию станции до 2024 года, и с приближением этой даты разговоры о вариантах дальнейшего ее использования ведутся все чаще как в США, так и в России. Ранее Белый дом высказывался за прекращение государственного финансирования МКС и коммерциализацию проекта.
"Продлевая работу МКС до 2030 года, этот законопроект поможет росту нашей уже растущей космической экономики, укрепит лидерство США в космосе, повысит американскую конкурентоспособность во всем мире, создаст новые рабочие места и возможности у нас дома, - заявил один из авторов законопроекта республиканец Тед Круз, бывший кандидат в президенты США, председатель подкомитета по космосу. - Как председатель подкомитета по космосу, я горд предложить законопроект, который поддерживает наш решительный подход к космосу и его освоению".
Соавторами выступили сенаторы-демократы Кирстен Синема и Мария Кантуэлл, а также республиканец Роджер Уикер.
"Решение о продлении МКС логичное и ожидаемое. От него выиграют все участники программы. Для США это значит, что будет работа для новых грузовых и пилотируемых кораблей, чье создание пока не закончено, - пояснил "Газете.Ru" популяризатор космонавтики, автор проекта "Открытый космос" Виталий Егоров. - Для частных компаний - это продление госконтрактов, возможности коммерческого использования станции для туризма и экспериментов на орбите. Для России это сохранение пилотируемой космонавтики, сохранение Байконура, гарантия неужесточения американских санкций в космической сфере. Для других международных участников - продолжение полетов их астронавтов и научной деятельности".
Предложенный законопроект последовал после аналогичного документа, который был подписан президентом Трампом в марте 2017 года. Тот закон Круз называл временной мерой для плавного перехода NASA под управление новой администрации. Новый документ имеет более широкий подход к космической политике и включает программу "Артемида" по возвращению американских астронавтов на Луну.
И хотя в нем не говорится о высадке людей на Луну в 2024 году, законопроект призывает NASA "сотрудничать с частными и иностранными партнерами для устойчивого исследования Луны к 2028 году".
Новый законопроект подразумевает выделение NASA $22,75 млрд в 2020 году. Помимо предложения о продлении срока службы МКС есть в законопроекте и другие инициативы, например о коммерциализации околоземной орбиты. "Глава NASA должен начать программу коммерциализации околоземных орбит, чтобы подстегнуть широкое коммерческое использование и развитие космоса частными организациями США", - говорится в законопроекте.
Что касается научной программы, законопроект предполагает продолжение работ по запуску в космос инфракрасного телескопа Wide-Field Infrared Survey Telescope (WFIRST), от которого ранее в администрации Трампа хотели отказаться из-за перерасхода средств на постройку телескопа имени Джеймса Вебба.
Международная космическая станция начала строиться 20 ноября 1998 года, сегодня это крупнейшая внеземная лаборатория, на которой работают космонавты из разных стран мира. В проекте МКС участвуют 14 стран, в том числе Россия, США, страны Европы и Канада, изначально участвовавшие Бразилия и Великобритания позднее вышли из проекта. МКС уникальна своими размерами и обилием всевозможных рекордов, установленных на ней.
Дискуссию о будущем МКС в начале года подогрел в начале 2018 года Белый дом США, дав понять, что планирует прекратить прямое государственное финансирование МКС к 2025 году и рассматривает возможность передачи управления американским сегментом частным компаниям. Тогда часть конгрессменов выказали гневное недовольство планами администрации Дональда Трампа. Так, сенатор Тед Круз заявил, что решение было принято "тупицами" из Административно-бюджетного управления конгресса.
Тогда же возник и вопрос: кто собственно, захочет - и захочет ли вовсе - брать в свои руки управление американской частью МКС. Программа Международной космической станции осуществляется уже почти двадцать лет
и обходится NASA в сумму от трех до четырех миллиардов долларов в год. При этом на создание станции США выделили $87 млрд.
Павел Котляр