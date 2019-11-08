Наследница "Эмили" и "Мэйвис"

Японская летающая лодка Синмейва US-2: машина спасателей, пожарных и охотников за подлодками

Со всех сторон окружённая морем островная Япония с самого зарождения своей авиации была вынуждена покупать, а затем и строить летающие лодки и самолёты-амфибии. Разведка, курьерская служба, поисково-спасательная работа, да и ударные функции — то, что в отсутствие развитой аэродромной сети нельзя было поручить сухопутным машинам, легло на крылья гидроавиации. Вторая мировая война и экспансионистская политика Японии еще более способствовали количественному и качественному росту парка японских летающих лодок, над которыми трудились "Йокосука", "Аити", "Накадзима" и, конечно, "Каваниси".

Именно четырёхмоторные летающие лодки фирмы "Каваниси" H6K (по классификации США "Мэйвис") и H8K (по классификации США "Эмили") — дальние, грузоподъёмные, мореходные — стали венцом японской школы гидроавиации, когда последовали проигрыш в войне, капитуляция и остановка всех работ по проектированию новых машин. Страна лежала в руинах, и перед японцами стояли более приземлённые задачи.

Вновь японские конструкторы вернулись к строительству гидросамолётов через пару десятилетий после войны — силам Самообороны было не обойтись без дальнего противолодочного и поисково-спасательного самолёта. К тому времени давно не было фирмы "Каваниси", но существовала её преемница "Синмейва", аккумулировавшая квалифицированный персонал и традиции.

5 октября 1967 года в воздух впервые поднялся прототип летающей лодки PS-1, а с 1971 года она и её амфибийный вариант US-1 уже пошли в строевые части. Последняя с четырьмя турбовинтовыми двигателями мощностью 2600 кВт (3500 л.с.) могла летать более чем на 3800 км на крейсерской скорости 426 км/час (максимальная 522 км/час) и перевозить до 9000 кг полезной нагрузки. Всего было построено 23 экземпляра PS-1 и 20 US-1/US-1A.

В 2003 году в воздух впервые поднялся модернизированный вариант самолёта под обозначением US-2, на который теперь возлагалась ещё и борьба с пожарами (лодка за раз способна сбросить вниз 15 кубометров воды). При сохранении габаритов US-1, на новую лодку установили новые двигатели и оборудование, а также улучшили аэродинамику и герметизацию планера. С двигателям мощностью 3400 кВт (4600 л.с.) US-2 летает со скоростями 480/560 км/час (крейсерская/максимальная) на дальность до 4700 км. На сегодняшний день построено шесть таких гидропланов, ещё два находятся в постройке. Японцы предлагают US-2 на продажу, и ими заинтересовались Индия, Греция, Индонезия и Таиланд, но традиционно для этих покупателей переговоры идут крайне сложно.

Мы же предлагаем посмотреть на то, как красива US-2 в воздухе, на воде и на земле, своими очертаниями и окраской напоминающая своих предков "Эмили" и "Мэйвис", и, пожалуй, пусть она остаётся без женского имени.