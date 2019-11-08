ДОСААФ запускает программу подготовки летчиков с 12-летнего возраста

ДОСААФ России запускает новую экспериментальную программу первоначальной летной подготовки планеристов с 12-летнего возраста на специальных "школьных" планерах. Запуск программы намечен на следующий год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение руководителя департамента авиации ДОСААФ России Андрея Шумского.

Планер Бро-11М Источник изображения: topwar.ru

Новая программа подготовки планеристов с 12-летнего возраста в качестве эксперимента будет запущена в 2020 году на базе одного из аэроклубов ДОСААФ России. Для обучения молодых планеристов будут применяться специальные "школьные" планеры начального класса моделей Бро-11М и Лак-16.

Программа предусматривает первоначальную летную подготовку планеристов с 12-летнего возраста на специальных легких (так называемых школьных) планерах начального класса моделей Бро-11М и Лак-16. Ранее российское законодательство разрешало обучение планеризму подростков с 14-летнего возраста

- заявил Шумской.

По его словам, данная программа позволит молодым людям, которые желают в будущем связать свою жизнь с авиацией, как можно раньше набрать необходимый объем летного опыта перед поступлением в профессиональные летные учебные учреждения гражданской или военной направленности.

Шумской подчеркнул, что для осуществления данной программы у ДОССАФ имеется вся необходимая материально-техническая база, а инструкторы, привлекаемые к программе, имеют соответствующую подготовку и необходимый опыт работы.