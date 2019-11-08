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Военное обозрение

"Практически небоеспособны": немецкий генерал раскритиковал состояние люфтваффе

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Немецкие Военно-воздушные силы на данный момент не имеют в своем составе современных истребителей, а стоящие на вооружении Люфтваффе Eurofighter Typhoon нуждаются в срочной модернизации. ВВС страны небоеспособны. С таким утверждением выступил генерал-лейтенант люфтваффе Инго Герхарц.

Источник изображения: topwar.ru

По словам немецкого генерала, имеющиеся на вооружении ВВС Германии истребители уже не соответствуют современным требованиям и нуждаются в срочной модернизации. Особенно это касается радаров истребителей. По планам Министерства обороны Германии, отметил он, программа модернизации начнется только в 2022 году, хотя предполагаемый к установке на Eurofighter Typhoon радар Captor-E начал разрабатываться еще в 2007 году именно для этих самых истребителей.

Генерал рассказал, что полноценное и регулярное техническое обслуживание немецкие истребители получили только с прошлого года.

В то время как партнеры используют F-35 пятого поколения и другие современные боевые машины, на вооружении Германии стоят старые Eurofighter Typhoo и вообще раритетные "Торнадо" 1984 года выпуска. Исправить ситуацию позволит или основательная модернизация, или покупка новых истребителей. В противном случае Германские Военно-воздушные силы будут попросту небоеспособными

- заявил Инго Герхарц.

Ранее в немецком Минобороны признали ВВС страны ахиллесовой пятой Бундесвера. Согласно опубликованным данным о подготовке пилотов ВВС, за 2018 год только 512 из 875 летчиков смогли налетать необходимый минимум, хотя предписание НАТО гласят, что за год пилот должен налетать не менее 180 летных часов и только 40 из них можно выполнить на авиасимуляторе. Основной причиной этого названо плохое техническое состояние стоящих на вооружении ВВС самолетов.

Напомним, что в феврале этого года Минобороны Германии приняло решение отказаться от закупки F-35 компании Lockheed Martin и сняло данный самолет с тендера, предполагающего закупку новых самолетов на замену "Торнадо".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
EF-2000
F-35
Торнадо
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
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