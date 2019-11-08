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Военное обозрение

Российская оборонка реализует большие заказы из Индии

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Россия готовится ввести в строй совместный с Индией завод по производству огнестрельного оружия в Амети, одновременно предлагая партнерам свои новинки в других направлениях оборонной промышленности, пишут The Economic Times.

Источник изображения: Indian Air Force/Facebook

Источники сообщили изданию, что на встрече межправительственной комиссии в Москве обсуждались некоторые важные вопросы. В их числе – модернизация парка истребителей Су-30МКИ. Министр обороны Индии Раджнат Сингх, беседуя со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, настаивал на совместном производстве запчастей и комплектующих в своей стране, чтобы сократить расходы и сроки поставок. Контракт на переоснащение 272 самолётов "Сухого" станет одним из крупнейших в истории, но сначала обе стороны должны утвердить комплектацию исходного прототипа.

Отдельным вопросом оказалась срочная потребность индийских ВМС в тральщиках. Здесь россияне оперативно предложили свою новую разработку – проект 12701 "Александрит-Э" в рамках соглашения о передаче технологий. Так как Нью-Дели планирует списать свои устаревшие тральщики, для нужд национальной обороны необходимо, как минимум, 12 новых кораблей.

Кроме того, индийская сторона получила приглашение на парад по случаю 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Персоны
Шойгу Сергей
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