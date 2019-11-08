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Российская газета

Атомные подлодки устроили дуэль на учениях в Баренцевом море

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Источник изображения: U.S. Military/Wikimedia.org

Две атомные подлодки "Нижний Новгород" и "Псков", приписанные к Северному флоту, на учениях в Баренцевом море устроили подводную дуэль.

Сначала - электронными пусками, а затем - практическими торпедами, не оснащенными боевой частью.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Он добавил, что экипажи в течение нескольких дней тренировались. Они искали субмарину "противника", скрытно за ней наблюдали, выполняли элементы маневрирования, выходя на атакующую позицию.

А чтобы подводники могли безопасно чувствовать себя на учениях, разница в коридорах глубин для субмарин составляла 50 метров.


Светлана Цыганкова (Мурманская область)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Б-534 Нижний Новгород
Проекты
Военные учения
СФ
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