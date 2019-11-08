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ЦАМТО

ВМС США получат новые океанские буксиры T-ATS

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ЦАМТО, 7 ноября. На судостроительном предприятии Gulf Island Shipyard состоялась церемония закладки киля головного спасательно-буксировочного судна T-ATS 6 "Навахо" (Navajo) нового типа для ВМС США.

Церемония состоялась 30 октября в Houma Terrebonne Civic Center в Хума (шт.Луизиана).Закладка киля представляет собой официальное начало процесса строительства корабля и соединения модульных компонентов.

Корабли класса "Навахо" обеспечат ВМС США возможность буксировки, эвакуации и спасения судов в океанской зоне для поддержки операций флота. В настоящее время данные задачи выполняются тремя океанскими буксирами класса "Поухатан" (T-ATF-166) и двумя спасательными судами T-ARS 50, срок службы которых истекает в 2020 году.

Как планируется, длина корабля класса "Навахо" составит 263 фута, максимальная ширина – 59 футов, грузоподъемность – 1796 т. Около 6000 кв. футов палубного пространства предназначены для размещения подъемного и спасательного оборудования.

Помимо постройки (T-ATS 6), с Gulf Island Shipyard заключены контракты на разработку рабочего проекта и постройку еще двух кораблей данного типа: (T-ATS 7) "Чероки Нэйшн" (Cherokee Nation) и (T-ATS 8) "Сагино Оджибве Анишинабек" (Saginaw Ojibwe Anishinabek).

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Страны
США
Продукция
F-16
Проекты
2020-й год
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