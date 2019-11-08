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Российская газета

Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США

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Военные аналитики США с тревогой сообщают о потенциальной угрозе, которую представляют российские беспилотные летательные аппараты и способы их боевого применения.

Как пишет издание Popular Mechanics, новая концепция предусматривает массовый взлет более сотни дронов-камикадзе. Применяться для атак будут дешевые беспилотные летательные аппараты, построенные по принципу "летающего крыла", имеющие систему вертикального взлета и несущие около 2 килограммов взрывчатки.

Мишенями для беспилотного роя станут грузовики и легкобронированные машины. Кроме того, дроны будут эффективны в уничтожении воздушных и надводных целей, а также радиолокационных станций.

"Россияне считают, что этот рой станет эффективным оружием в борьбе с террористами и высокотехнологичными противниками. Исходя из того, что россияне видели и узнали в Сирии - и это самый важный сирийский военный опыт РФ на сегодняшний день - рой дронов может нанести серьезный ущерб", - заявил американский военный аналитик Самуэль Бендетт изданию C4ISRNet.

Эксперты отмечают, что обезвредить поднявшийся в воздух рой дронов-камикадзе на данный момент практически невозможно. Если головной беспилотник уничтожается огнем противника или теряется по той или иной причине, то его функции передаются другому беспилотному аппарату. Таким образом происходит реконфигурация - и так далее вплоть до потери двух последних устройств.

Привычные средства защиты, такие как ракеты, пушки и пулеметы, будут малоэффективны против стаи беспилотников, пишет Popular Mechanics. "Система защиты, которая собьет 90 процентов дронов, а это очень хороший показатель, все же пропустит оставшиеся десять процентов", - говорится в статье. Эффективным средством борьбы могли бы стать "глушилки", однако против автономных дронов, не принимающих радиосигнал, они будут бесполезны.

Кстати

На международном военно-техническом форуме "Армия-2019" концерн "Калашников" презентовал новейшие высокоточные БПЛА "Ланцет". Их преимуществом является миниатюрность, например "Ланцет-1" весит всего пять килограммов, а масса боевой части составляет один килограмм. "Ланцет-3" - тяжелей, уже 12 килограммов, из них три приходятся на боеголовку. Беспилотники развивают скорость до 110 километров в час и способны поражать цели в радиусе до 40 километров.



Николай Грищенко

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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США
Компании
Концерн Калашников
Проекты
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БПЛА
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35 комментариев
№1
08.11.2019 08:08
Цитата, q
около 2 килограммов взрывчатки.
Мишенями для беспилотного роя станут грузовики и легкобронированные машины.
А почему только легкобронированные? 2-киллограммовый кумулятивный заряд уничтожит и любой современный танк, особенно при атаке сверху.
Цитата, q
Эффективным средством борьбы могли бы стать "глушилки", однако против автономных дронов, не принимающих радиосигнал, они будут бесполезны.
Дрон, не принимающий сигнал, не может участвовать в стае. Поэтому против стаи глушилки эффективны. Но у стаи есть способ борьбы с глушилками - надо включать в стаю несколько дронов с пассивной системой наведения на радиоисточники.
+1
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№2
08.11.2019 08:31
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Но у стаи есть способ борьбы с глушилками - надо включать в стаю несколько дронов с пассивной системой наведения на радиоисточники.

вот с такими наворотами дрон по стоимости быстро сравняется с Калибром.

Идея с роем интересна только до тех пор, пока они дешевые! Чтобы любой пенсионер мог себе позволить с пенсии один дрон.
Но вояки как всегда все завалят, они просто не умеют делать дёшево.
0
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№3
08.11.2019 08:40
Цитата, q
Привычные средства защиты, такие как ракеты, пушки и пулеметы, будут малоэффективны против стаи беспилотников, пишет Popular Mechanics. "Система защиты, которая собьет 90 процентов дронов, а это очень хороший показатель, все же пропустит оставшиеся десять процентов"

Что за бред? Дозвуковые тарахтелки 110км в час? Их даже пехота расстреляет спокойно - главное обнаружить. И "рой" это сколько в штуках?
0
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№4
08.11.2019 08:58
Цитата, Hazzard сообщ. №3
И "рой" это сколько в штуках?

Как пишет издание Popular Mechanics, новая концепция предусматривает массовый взлет более сотни дронов-камикадзе.

+1
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№5
08.11.2019 09:12
Цитата, Rjycn сообщ. №2
вот с такими наворотами дрон по стоимости быстро сравняется с Калибром.

во первых их и надо пару штук , во вторых там просто немного более сложный приемник радиосигнала  , поэтому  с калибром по цене ну никак  , даже рядом .
Цитата, Hazzard сообщ. №3
Что за бред? Дозвуковые тарахтелки 110км в час? Их даже пехота расстреляет спокойно - главное обнаружить. И "рой" это сколько в штуках?

+1 при желании постреляют за милую душу , правда цель небольшая . так что стрелять надо с близкого расстояния . ну  для перелета через линию фронта им по ходу надо будет взлететь выше полукилометра-километра  , там стрелковкой уже не достать , а ПЗРК (если они их и увидят) на них тратить, так это никаких стингеров не напасешься .
+1
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№6
08.11.2019 10:20
Цитата, просто экспл сообщ. №5
ну  для перелета через линию фронта им по ходу надо будет взлететь выше полукилометра-километра  

Вопрос целенаведения меня интересует в таком случае. Ну перелетели они через линию фронта, как они тот самый грузовик искать будут с высоты в 1,5 километра?  

Цитата, просто экспл сообщ. №5
= ну  для перелета через линию фронта им по ходу надо будет взлететь выше полукилометра-километра  , там стрелковкой уже не достать , а ПЗРК (если они их и увидят) на них тратить, так это никаких стингеров не напасешься

Тогда они на радарах светиться будут прекрасно. Какая-нибудь ЗУ-23 или даже КПВТ\ДШК я уж не говорю о пушечных зсу их пощёлкает.

Цитата, Rjycn сообщ. №4
Как пишет издание Popular Mechanics, новая концепция предусматривает массовый взлет более сотни дронов-камикадзе.Как пишет издание Popular Mechanics, новая концепция предусматривает массовый взлет более сотни дронов-камикадзе.

Интересно, как и откуда, чисто технически их одновременно в таком количестве будут запускать?

=====================
Очень нишевая штука, имхо. Против аллах-бабахов без РЛС. Заранее запускается вся эта армада, несколько наводчиков с земли "светят" цели и весь этот чудо рой одновременно с атакой на земле срывается на них... Но чем оно тогда лучше "конвенциональной" артиллерии и ПТУРов с вертолётов, не очень ясно.
0
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№7
08.11.2019 10:28
Цитата, Hazzard сообщ. №6
Очень нишевая штука, имхо. Против аллах-бабахов без РЛС. Заранее запускается вся эта армада, несколько наводчиков с земли "светят" цели и весь этот чудо рой одновременно с атакой на земле срывается на них... Но чем оно тогда лучше "конвенциональной" артиллерии и ПТУРов с вертолётов, не очень ясно.

Против инфраструктуры, нефтяных заводов, в ходе партизанской войны
0
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№8
08.11.2019 10:30
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Дрон, не принимающий сигнал, не может участвовать в стае. Поэтому против стаи глушилки эффективны.
Берете лазерную указку (или простой светодиод) который миганием передает информацию, а принимает сигнал обычная веб-камера.
Если дроны расположены друг от друга на небольшом расстоянии, то такой системы связи им вполне достаточно.
Если же нужна связь с внешними источниками, то и тут - вытянувшись по цепочке - можно наладить передачу лазерными указками за сотни километров.
0
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№9
08.11.2019 10:34
Цитата, Rjycn сообщ. №7
Против инфраструктуры, нефтяных заводов, в ходе партизанской войны

...тоесть оружие террора для поражения гражданских целей))) Ну тогда да, пригодится. Но военные, опять же, коли приказ будет, обладают гораздо более мощными и эффективными инструментами.
0
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№10
08.11.2019 11:26
Цитата, Hazzard сообщ. №9
...тоесть оружие террора для поражения гражданских целей))) Ну тогда да, пригодится. Но военные, опять же, коли приказ будет, обладают гораздо более мощными и эффективными инструментами.

Такие беспилотники - оружие гибридной войны. Раздать их бабахам, чтоб обстреляли Ат-Танф. Если что - мы не при чем, совершенствуйте свои пэтриоты.
0
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№11
08.11.2019 11:44
Цитата, Hazzard сообщ. №6

Вопрос целенаведения меня интересует в таком случае. Ну перелетели они через линию фронта, как они тот самый грузовик искать будут с высоты в 1,5 километра? 

перелетели опасную для них линию фронта (где пехота окопалась со стрелковкой)и спустились , а ИК датчик технику и с 1.5км увидит.

Цитата, Hazzard сообщ. №6
Тогда они на радарах светиться будут прекрасно. Какая-нибудь ЗУ-23 или даже КПВТ\ДШК я уж не говорю о пушечных зсу их пощёлкает.

только нет у НАТО ЗАКов  с радарами как и КПВТ\ДШК и на тех высотах им даже пушки и пелеметы страйкеров не помогут . ибо угол возвышения у них небольшой , не зенитка все таки . да и новые типа самоходные зенитки  на базе  страйкера (Stryker MSL)  тоже с ракетами  и у них нет радара , получает данные со сторонней РЛС .
да в дальнейшем могут  и пушки поставить и РЛС, но они и его еще не приняли , не то что его модерить .
вот то что он по описанию с СВЧ и со станциями помех должен быть , вот это уже меняет дело .
но их вроде не сильно много должно быть , все ими не прикроют .

Цитата, Hazzard сообщ. №6
Интересно, как и откуда, чисто технически их одновременно в таком количестве будут запускать?

если наши с выпуском с электроники разберутся , то клепать их могут сотнями . но вот только на большой войне их потребуются тысячи , десятки тысяч . хотя за несколько лет запас в пару тысяч смогут накопить .
0
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№12
08.11.2019 13:34
Цитата, Rjycn сообщ. №2
с такими наворотами дрон по стоимости быстро сравняется с Калибром.
Пеленгатор радиостанции?! Копейки. Радио-спорт "Охота на лис" когда - нибудь видели?
Цитата, Hazzard сообщ. №6
КПВТ\ДШК я уж не говорю о пушечных зсу их пощёлкает.
В мультиках - запросто. А в реальности на Донбассе обе стороны постоянно применяют дроны и пытаются сбить дроны противника. Штук 5 сбили за все 4 года боевых действий.
0
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№13
08.11.2019 13:36
Цитата, Hazzard сообщ. №3
Дозвуковые тарахтелки 110км в час? Их даже пехота расстреляет спокойно - главное обнаружить.
Чем расстреляет? Вы давно на утиной охоте были?) А уток дробью стреляют. Если будут делать на такой скорости самые примитивные маневры псевдорандомные - хрен попадешь.
+3
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№14
08.11.2019 13:38
Цитата, Андрей_К сообщ. №8
(или простой светодиод) который миганием передает информацию, а принимает сигнал обычная веб-камера.
Так можно передать только кодовую команду типа "На базу". А координация действий стаи требует ГОРАЗДО большей пропускной способности. Миганием не обойтись.
0
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№15
08.11.2019 13:42
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №12
. А в реальности на Донбассе обе стороны постоянно применяют дроны и пытаются сбить дроны противника. Штук 5 сбили за все 4 года боевых действий.

И, чтобы не быть пустословным, источник таких данных вы, само собой, приведете?
0
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№16
08.11.2019 13:51
Цитата, Hazzard сообщ. №15
источник таких данных вы, само собой, приведете
Запросите "Донбасс сбили дрон (или БЛА)" И увидите крайне мало таких новостей. А вот в интервью самих операторов дронов ДНР и ЛНР люди говорят, что сбить его практически не реально. Только случайно.
И если вы уж такой великий стрелок - то покажите, как лихо попадаете в БЛА хотя бы со 100м.
0
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№17
08.11.2019 13:58
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №16
И если вы уж такой великий стрелок - то покажите, как лихо попадаете в БЛА хотя бы со 100м.
В неподвижный) И это не просто. При стрельбе вверх по большими углами там же ещё и прицел обычный "врёт" изрядно. Но если проблему прицела можно решить, то проблему выбора упреждения по цели с непредсказуемой траекторией можно решить только большой плотностью огня. То бишь всей толпой нужно стрелять, причем как-то согласованно. Если не расписать роли стрелкам, то все будут просто мазать. Я не знаю, учат такой стрельбе? Вряд ли. А пора бы.
0
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№18
08.11.2019 14:12
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №16
Запросите "Донбасс сбили дрон (или БЛА)" И увидите крайне мало таких новостей. А вот в интервью самих операторов дронов ДНР и ЛНР люди говорят, что сбить его практически не реально. Только случайно.

Первый гуголь:
Стало   известно сколько тактических беспилотников ВСУ сбили ополченцы Донбасса всего за 4 дня.... Начиная с понедельника ополченцы Донбасса сбили восемь тактических беспилотников над югом ДНР.

Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №16

И если вы уж такой великий стрелок - то покажите, как лихо попадаете в БЛА хотя бы со 100м.

Из КПВТ? Да даже из ПКМ, дайте мне ленту с трассерами, собью без проблем.
0
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№19
08.11.2019 14:27
Цитата, zhelezyaka сообщ. №13
Чем расстреляет? Вы давно на утиной охоте были?) А уток дробью стреляют. Если будут делать на такой скорости самые примитивные маневры псевдорандомные - хрен попадешь.
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №16
И если вы уж такой великий стрелок - то покажите, как лихо попадаете в БЛА хотя бы со 100м.

У меня DJI дрон и мы с братом, каждую субботу стреляем от 100 до 500 метров из винтовок разных. У меня есть дача 51 гектара и мы пробовали стрелять в этот дрон так, для забавы. С 200 метров его не видно и стрелять некуда. Ну а о движущих мишенях я и не говорю, кто знает тот поймет.
0
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№20
08.11.2019 14:30
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №12
Пеленгатор радиостанции?! Копейки. Радио-спорт "Охота на лис" когда - нибудь видели?

пеленгатор может и стоит копейки, да и электронную начинку взять arduino за 360 руб.
Но это мы с вами можем собрать такой беспилотник тысяч за 5-10, а если это будут делать вояки, то цена непостижимым образом взлетит до миллионов.

Цитата, Hazzard сообщ. №3
Что за бред? Дозвуковые тарахтелки 110км в час? Их даже пехота расстреляет спокойно - главное обнаружить. И "рой" это сколько в штуках?

Атаки беспилотников на тот же Хмеймим происходят обычно ночью, т.е. отбить такую атаку из калаша не получится.
0
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№21
08.11.2019 14:36
Цитата, Rjycn сообщ. №20
мы с вами можем собрать такой беспилотник тысяч за 5-10, а если это будут делать вояки, то цена непостижимым образом взлетит до миллионов.
Есть такая проблема. Создали такие "правила игры". Их нужно менять. Для этого нужны мозги. И опричнина.
0
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№22
08.11.2019 14:50
Цитата, gvinpin сообщ. №19
У меня DJI дрон и мы с братом, каждую субботу стреляем от 100 до 500 метров из винтовок разных. У меня есть дача 51 гектара и мы пробовали стрелять в этот дрон так, для забавы. С 200 метров его не видно и стрелять некуда. Ну а о движущих мишенях я и не говорю, кто знает тот поймет.
а Вы увеличьте размер дрона раз в 5-10 , на винтовку поставьте тепловизор и представьте что Вас отделение . итог изменится ?
0
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№23
08.11.2019 14:53
Цитата, просто экспл сообщ. №22
итог изменится ?
перестреляют "дружественным огнём" всех кенгуру в регионе пулями на излёте)
+1
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№24
08.11.2019 14:54
Цитата, просто экспл сообщ. №22
и представьте что Вас отделение
Мы столько не пьем :) А по движущей мишени пострелять советую.
0
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№25
08.11.2019 15:46
Цитата, Rjycn сообщ. №20
Атаки беспилотников на тот же Хмеймим происходят обычно ночью, т.е. отбить такую атаку из калаша не получится.

Цитата, Hazzard сообщ. №3
Что за бред? Дозвуковые тарахтелки 110км в час? Их даже пехота расстреляет спокойно - главное обнаружить. И "рой" это сколько в штуках?
============
Цитата, просто экспл сообщ. №22
итог изменится ?

А чо не из пистолета-то? Стрельба очередями - не рыцарский метод войны? Дайте ПКМ и трассеры, и всё изменится.
0
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№26
08.11.2019 16:20
Цитата, Hazzard сообщ. №25
А чо не из пистолета-то? Стрельба очередями - не рыцарский метод войны? Дайте ПКМ и трассеры, и всё изменится.
На крайняк можно и из пистолета) Конечно, сбивать нужно из всего что есть под рукой, если ничего другого специального нет. Но во-первых, это чревато. Так бы мимо может пролетел, а так вдарить (или обнаружить и навести удар) может . А во-вторых, наверное для такой стрельбы пулемет нужно в какое-то устройство зажимать, чтобы оно обеспечивало нужный разброс пуль (в нужном секторе с нужной плотностью) - так хоть по теории вероятности иногда можно будет сбить.
0
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№27
08.11.2019 18:05
Цитата, Rjycn сообщ. №2
Идея с роем интересна только до тех пор, пока они дешевые!
В таком случае забудьте о роях из боевых дронов. В США оценивали стоимость малогабаритных серийных БПЛА для боевого применения в значительных количествах не менее 2000–3000 долларов. А всякая мелочь типа БПЛА Perdix, с дальностью при сбросе с максимальной высоты около 40 км, при крупносерийном производстве будет стоить порядка 500 долларов за штуку. Дешевле только планирующие микро-БПЛА без двигателей. А дешёвыми полукустарными самоделками против высокотехнологичного противника много не навоюешь.
0
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№28
08.11.2019 18:20
Цитата, просто экспл сообщ. №11
да и новые типа самоходные зенитки  на базе  страйкера (Stryker MSL)  тоже с ракетами  и у них нет радара , получает данные со сторонней РЛС .
Если Вы про IM-SHORAD, то собственные РЛС на них уже ставят.
0
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№29
08.11.2019 18:48
А системы РЭБ на что?
+2
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№30
09.11.2019 12:14
эффективность идей надо рассматривать в привязке за задачам и имеющимся вариантам их решения.

Если задача - без тяжелой техники пробежаться по тылам и попортить то, где не ждут или устроить засаду на путях логистики, то "ланцеты" выглядят вполне адекватным оружием. И не обязательно усложнять технику стайным поведением, кучей датчиков и мудрой электроникой. И сложные системы нужны, и те , которые работают просто как ПТУР.

Запустил дрон в  режиме радиомолчания по координатам жпс, а когда тот вышел в нужный район, то он либо видеотрансляцию включает, либо наводится на всё тёплое, мягкое и нежно смазанное машинным маслом. Вариантов много и все нужны под конкретные обстоятельства.
0
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№31
09.11.2019 13:50
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №28
Если Вы про IM-SHORAD, то собственные РЛС на них уже ставят.

не вижу на фото РЛС , ну и сама эта ББМ просто макет (они предлагали такую версию пентагону но того она по крайней мере пока не заинтересовала) , ибо пентагон тестировал и хочет принять на вооружение вот эти





0
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№32
09.11.2019 14:18
Еще парочку систем защиты от дронов.

<br>
0
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№33
09.11.2019 21:01
Цитата, просто экспл сообщ. №31
не вижу на фото РЛС
Плохо смотрите.


Цитата, просто экспл сообщ. №31
ну и сама эта ББМ просто макет
Естественно макеты. Это же выставка. Но есть и рабочие образцы, которые участвуют в испытаниях.

Цитата, просто экспл сообщ. №31
(они предлагали такую версию пентагону но того она по крайней мере пока не заинтересовала) , ибо пентагон тестировал и хочет принять на вооружение вот эти
Наоборот. Армия США склоняется к варианту IM-SHORAD от компании Leonardo DRS с модулем RIwP (Reconfigurable Integrated-weapons Platform), потому что для его установки не требуется перепиливать корпус Stryker. А Boeing с General Dynamics проталктвают свой модернизированный модульный Avenger.
0
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№34
09.11.2019 21:12
Цитата, gvinpin сообщ. №32
Еще парочку систем защиты от дронов.
Уже из 40-мм автоматических гранатомётов БПЛА сбивают. Осталось только к пулемёту M2HB пули с программируемым взрывателем разработать. :)
0
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№35
09.11.2019 21:23
Только ленивый сейчас не "сбивает дроны".
Слоган: "Сбей русский дрон - успокой (разведи) Пентагон".
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