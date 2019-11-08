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Интерфакс-АВН

Российские спутники отслеживают природные пожары в Калифорнии

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Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские спутники отслеживают природные пожары в Калифорнии в рамках оперативного мониторинга природных и техногенных катастроф, сообщил "Роскосмос".

"В рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру была запланирована космическая съёмка следующих чрезвычайных ситуаций: природные пожары в Калифорнии, США", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Кроме того, в ходе мониторинга, осуществляемого "Роскосмосом" в рамках деятельности Международной хартии по космосу и крупным катастрофам, российские спутники отслеживают наводнение и оползень в Кении, землетрясение на Филиппинах и катастрофу с возгоранием поезда в Пакистане.

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Страны
Кения
Пакистан
Россия
Филиппины
Компании
Роскосмос
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