Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства

Получение Россией усовершенствованной ракеты-перехватчика, выпущенной из израильской системы противоракетной обороны (ПРО) David's Sling ("Праща Давида") по сирийской ракете, может стать серьезным поводом для беспокойства. Об этом пишет Business Insider.

Издание предположило, что теперь российская сторона сможет изучить особенности этой новейшей системы и понять, как с ней бороться. Кроме того, Москва может поделиться полученной информацией с Тегераном, а также с "другими врагами Израиля".

О захвате "Пращи Давида" стало известно 6 ноября. По информации портала Sina, две противоракеты были выпущены по двум сирийским баллистическим ракетам "Точка" Военно-воздушными силами Израиля 23 июля 2018 года. Из-за технического сбоя аппарат не попал в цель и оказался на территории Сирии. Прибывшие на место предполагаемого приземления сирийские военные обнаружили противоракету неповрежденной. Они, как утверждается, доставили перехватчик на сирийско-российскую базу, а затем передали Москве для дальнейших исследований.

Официального подтверждения этой информации нет. Однако на статью китайского издания обратили внимание в Израиле: местная англоязычная газета The Jerusalem Post опубликовала новость о захваченном Москвой перехватчике со ссылкой на российские СМИ.

В конце июля прошлого года стало известно, что Армия обороны Израиля впервые и неудачно применила в боевых условиях систему "Праща Давида". Через 25 секунд после пуска стало ясно, что одна из ракет упадет в Сирии в одном километре от границы Израиля, после чего перехватчик был подорван в воздухе. Второй перехватчик продолжил полет в сторону своей цели, однако по техническим причинам не попал в цель.

Израиль начал тестировать элементы "Пращи Давида" в 2016 году. Испытания модернизированного варианта системы завершились в 2017 году. Многоуровневая система ПРО предназначена для перехвата ракет противника на дальности 70-300 километров. Основные разработчики David's Sling — израильская Rafael и американская Raytheon.