10 вопросов: командиры ответят за настроение солдат

В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат

Настроение и моральное состояние российских военнослужащих будут контролировать офицеры с профильным образованием, сообщили источники в Минобороны. Бойцы будут проходить специальное анкетирование, которое поможет заранее выявить существующие проблемы в воинской части. Такая информация появилась на фоне ЧП в Забайкалье, где солдат расстрелял своих сослуживцев.

В российской армии начнут контролировать настроение и поведение солдат и офицеров, сообщили "Известиям" источники в Минобороны. Они уточнили, что для этого в каждом военном округе создадут социологические центры. Если их сотрудники обнаружат в какой-то из частей низкий уровень морально-политического состояния (МПС) личного состава, наказывать за это будут командиров.

Социологические центры будут находиться в подчинении Главного военно-политического управления (ГлавВоенПУР) и комплектоваться из офицеров, имеющих профильное образование. Они должны будут создавать новые методики оценки микроклимата в частях и соединениях в мирное и военное время. Кроме того, военные будут составлять соцопросы и определять темы для фокус-групп. Практическая работа специалистов сосредоточится непосредственно в самих войсках.

Как объяснил изданию доцент РЭУ имени Плеханова, полковник Александр Перенджиев, задачей военных социологов будет выяснить настроения внутри воинских частей и подразделений и определить, как к армии относится гражданское население в районе, где идут боевые действия.

По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, в ближайшее время в войсках начнут проводить специальное анкетирование, методики которого разработали ранее, но использовали не на постоянной основе.

"МПС раньше в армии описывали примерно так: "подразделение боеспособное" или "устойчивое, но есть негативные проявления".Теперь состояние солдат и офицеров можно будет проследить с помощью конкретных цифр, что даст более объективную картину", - пояснил эксперт "Известиям".

Спецанкета состоит из более чем десяти вопросов: про питание, сон, стрессы, специфические проблемы, с которыми можно столкнуться в боевой обстановке. Эти вопросы формулируют отдельно для каждой категории военнослужащих - призывников, контрактников и офицеров. Результаты анкетирования обрабатывает специальная компьютерная программа, а затем выдается единый интегральный показатель - "оценка МПС".

Как указали в статье, в мирное время низкий уровень МПС военнослужащих сказывается на количестве происшествий и преступлений в частях. В ходе смотров офицеры и солдаты могут сообщить проверяющему о тех или иных недостатках, но на практике этим правом пользуются далеко не все военнослужащие. В Минобороны решили, что анонимное анкетирование поможет вовремя выявить существующие проблемы и снять напряженность внутри коллектива. Журналисты указали, что в мирное время низкий показатель МПС может стать причиной для увольнения командира части.

Обсуждение этого вопроса активизировалось на фоне произошедшего 25 октября ЧП в воинской части в Забайкалье.

Во время смены караула военнослужащий должен был разрядить автомат, но вместо этого вставил в него магазин и начал стрелять из табельного оружия по сослуживцам. В результате стрельбы погибли восемь человек. Еще двое были ранены, но сейчас их жизни вне опасности.

Срочника задержали, причем, по информации издания Baza, он сразу сдался спецназу. Как сообщили журналисты, находящаяся на военной базе группа "Антитеррор" экипировалась в тот момент, когда прозвучали первые выстрелы. Они вышли из казармы и встретили Шамсутдинова с оружием. Военнослужащие решили, что он начнет стрелять, но солдат отбросил автомат в сторону и лег на землю, позволив себя задержать.

Читинский гарнизонный военный суд заключил стрелка под стражу. Ему может грозить срок вплоть до пожизненного лишения свободы по статье "Убийство двух и более лиц".

Как заявила председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская, это ЧП произошло из-за неуставных отношений, с которыми не боролось начальство,

передает радиостанция "Говорит Москва". По ее словам, над солдатом на протяжении четырех месяцев "просто издевались" и у него не выдержала психика. "Оказалось, что действительно там существует дедовщина и что никто не принимал никаких мер", - сказала она.

Салиховская назвала дедовщину в российской армии не такой страшной, как раньше: в основном, по ее словам, у солдат вымогают деньги и "морально давят". "Бывают случаи, командир роты, командир взвода до командира части не доводят эти случаи. Поэтому мы приходим вот к такому несчастью, трагедии", - пояснила председатель комитета.

7 ноября стало известно, что Комитет солдатских матерей отстранил от руководства Флеру Салиховскую из-за ее оценки инцидента с расстрелом в Забайкалье, передает "Интерфакс".

Кристина Сизова