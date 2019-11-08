Войти
Независимое военное обозрение

J-11B – китайский аналог Су-27 получил новый радар с АФАР

673
0
-1
Скриншот презентационного видео J-11B
Скриншот презентационного видео J-11B.

ВВС НОАК проводят глубокую модернизацию парка истребителей 4-го поколения

Центральное телевидение Китая (CCTV) продемонстрировало вариант истребителя J-11B ("Цзянь-11 Би", по классификации НАТО – Flanker-L) с новым типом радара, сообщает китайское интернет-издание "China military". Открытый показ в эфире в ходе подготовки к 70-й годовщине ВВС Народной Освободительной Армии (НОАК) свидетельствует о том, что усовершенствованный боевой самолет начал поступать в войска. Истребители такого класса будут эксплуатироваться Военно-воздушными силами и авиацией Военно-морских сил НОАК.

По мнению экспертов, речь идет о новом типе радара с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), обладающим улучшенными возможностями обнаружения и определения целей, и который позволяет использовать новые образцы ракет класса "воздух-воздух" большой дальности, выполнять более широкий спектр задач, включая ведение воздушной разведки неба, моря и суши.

J-11B разработан китайской военной промышленностью на базе многоцелевого всепогодного сверхзвукового тяжелого истребителя Су-27, созданного ОКБ "Сухой". Шэньянский авиастроительный завод был переоборудован для производства российских самолетов, а также появилась основа для их совершенствования. Китай получил лицензию на производство Су-27 из российских машинокомплектов под обозначением J-11 в середине 90-х годов прошлого века, а в начале 2000-х были заменены многие "родные" узлы на аналоги, 70% деталей поменяли на комплектующие китайского производства, но проблемы с заменой двигателя в те годы решить не удавалось. Однако, J-11B стал дальнейшим развитием многоцелевого J-11 и Су-27. Истребитель J-11B имеет размах крыла 14,7 м. Длина составляет 21,9 м, высота – 5,92 м. Максимальная взлетная масса – 33000 кг, при этом боевая нагрузка – 6000 кг.

По данным СМИ, разработка бортовой радиолокационной станции (БРЛС) с АФАР для установки на самолеты J-11B, J-15, J-16 и другие, относящиеся к семейству Су-27, началась с 2004 года и ее преимуществом стала уменьшенная по сравнению с российскими аналогами масса БРЛС, правда, сравнение проводилось по открытой официальной информации, существовавшей только по некоторым российским БРЛС с АФАР.

110-летнее развитие авиации в Китае ознаменовано многими достижениями, а в 1949 году были созданы Военно-воздушные силы НОАК. В честь празднования их 70-летия в Поднебесной прошли выступления пилотажных групп, шоу парашютистов, была продемонстрирована боевая мощь лучшей авиатехники страны. В общей сложности 35 самолетов 10-ти типов выполнили фигуры высшего пилотажа, в том числе истребитель-невидимка J-20, тяжелый военно-транспортный самолет Y-20 и истребитель J-16. Памятные конверты, на которых изображены 100 фотографий и репродукций картин, посвященных истории китайской авиации, 3 ноября были выпущены в свет, сообщает Синьхуа.


Ирина Дронина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
J-11
J-15
J-20
Y-20
Су-27
Компании
SAC
Сухой ПАО
Проекты
NATO
АФАР
ИТ
Похожие новости
25.11.2014
Экспортная орбита
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
17.04.2013
Слезы на фоне «Амура»
28.11.2012
Успехи военного авиастроения Поднебесной
29.08.2011
Свое бережем. «МиГ» ответил на обвинения в продаже технологий пятого поколения Китаю
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.11 16:19
  • 9
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 08.11 16:06
  • 10
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 08.11 16:04
  • 1
ВКС России "прожарили" вакуумными бомбами бандформирования в Сирии
  • 08.11 15:56
  • 23
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 08.11 15:46
  • 25
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 08.11 15:45
  • 3
Электричество из космоса
  • 08.11 15:40
  • 2
Новая спутниковая система управления беспилотной сельхозтехникой повысит эффективность предприятий - "Ростех"
  • 08.11 15:11
  • 2
В Индии: ЗРК С-400 пока ни разу не показал себя в реальном бою
  • 08.11 15:05
  • 6
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 08.11 14:42
  • 1
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 08.11 14:29
  • 14
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 08.11 14:24
  • 38
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 08.11 13:58
  • 116
Машиностроение на грани исчезновения
  • 08.11 13:51
  • 2
На российский квантовый компьютер потратят 24 миллиарда рублей
  • 08.11 13:23
  • 4
В Совбезе призвали найти единый метод прогнозирования развития России