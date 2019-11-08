Министерство обороны США купит 478 истребителей F-35.

Вашингтон официально исключил Турцию из программы Joint strike fighter

Пентагон объявил о заключении договора между Министерством обороны США и американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство и поставку новой партии современных малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35. После многолетних споров Пентагон закупит 478 истребителей по минимальной цене за всю историю программы. Общая сумма контракта составит 34 миллиарда долларов.

Условия сделки были объявлены на недавно прошедшем в Пентагоне брифинге для журналистов. По заявлению заместителя министра обороны Соединенных Штатов по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, был достигнут огромный прогресс в переговорах между Пентагоном и компанией разработчиком. "Это историческая веха для программы F-35. Пентагон был сосредоточен на снижении затрат, повышении качества и обеспечении своевременных поставок военных истребителей"- добавила Лорд. Соглашение, подписанное 29 октября, позволит снизить себестоимость в среднем на 12,7% по трем запланированным партиям. Стоимость самого распространенного истребителя, который будет использоваться американскими ВВС и почти дюжиной союзников за рубежом, не превысит 80 миллионов долларов.

F-35, поступивший на вооружение в 2015 году, после длительного периода разработки станет основным истребителем для США и их союзников. В настоящее время 450 F-35 функционируют на 19 авиабазах по всему миру и, в соответствии с условиями договора, еще 478 будут производиться для военных служб Америки и зарубежных партнеров.

Ранее Штаты официально исключили Турцию из программы F-35 в попытке защитить технологию после того, как Анкара приняла поставку российской системы ПВО, несмотря на возражения американцев.

Лина Маякова