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Военное обозрение

США требуют от Южной Кореи увеличения расходов на содержание своей армии

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Соединенные Штаты потребовали от Южной Кореи пятикратного увеличения расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове. Об этом сообщает телеканал YTN.

Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон потребовал от Сеула пятикратного увеличения расходов на содержание американского военного контингента. По информации телеканала, речь может идти о сумме в 4,7 млрд. долларов. Как заявил глава парламентского комитета по объединению Республики Корея Юн Сан Хён, требование о повышении взносов 6 ноября озвучил главный переговорщик Соединенных Штатов по вопросам распределения расходов на оборону Джеймс Дехарт.

По мнению Вашингтона, затраты США на обеспечение безопасности союзников слишком высоки. Таким образом, Южная Корея должна увеличить свои траты на содержание американских военных до 5 трлн вон (порядка 4,7 млрд. долларов). При этом телеканал утверждает, что США потребовали, чтобы часть этих средств выделялась и на содержание американских военных за пределами Корейского полуострова.

Как ранее сообщалось, в рамках соглашения о помощи и взаимной обороне между США и Южной Кореей, на территории страны расположены около 28,5 тысячи американских военнослужащих. Их содержание обходится США в 5 млрд. долларов при расходе Южной Кореи в чуть более 900 млн. долларов в год. В сентябре Вашингтон уже требовал от Сеула увеличения расходов на содержание американской армии.

Напомним, что армия США находится в Южной Корее со времен Корейской воны 1950-1953 годов.

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Страны
США
Южная Корея
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