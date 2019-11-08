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Радары немецких "Тайфунов" требуют модернизации

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Источник изображения: vpk-news.ru

Генерал-лейтенант люфтваффе Инго Герхарц анонсировал масштабное обновление истребителей Eurofighter Typhoon.

В интервью газете Flug Revue Герхарц рассказал, что Германия отстает от других стран в модернизации своей боевой авиации. Если некоторые европейские страны уже получили на вооружение истребители пятого поколения, то люфтваффе продолжают эксплуатировать самолёты четвёртого поколения, почти не модернизируя их.

Как сообщает Warspot, со ссылкой на портал defenseworld.net, основой критики со стороны командующего люфтваффе стали радары истребителей Eurofighter Typhoon. Еще в 2007 году для этих самолетов были успешно испытаны радары Captor-E, но немецкие "Тайфуны" начнут получать их только к 2022 году. При этом Герхарц отмечает, что с 2018 года истребители начали проходить полноценное и регулярное техническое обслуживание. В дальнейшем возможностям авиации будет уделяться большое внимание — в частности, Германия форсирует процесс разработки нового европейского истребителя, который должен заменить устаревший Tornado.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
EF-2000
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