Бортников: Боевики готовят смертников через закрытые мессенджеры

Директор ФСБ России Александр Бортников считает, что в закрытых мессенджерах, которые используют боевики, идет в том числе дистанционная подготовка террористов-смертников. Об этом он заявил на проходящем в Ташкенте 47-м заседании Совета глав спецслужб СНГ.

По его словам, джихадисты создают закрытые сетевые сообщества с использованием средств шифрованной интернет- коммуникации, где ведут психологическую обработку неофитов и дистанционно обучают их методам ведения террористической деятельности.

"Участники таких сообществ - прямые кандидаты в террористы-одиночки", - считает Бортников.

В то же время он отметил, что международные террористические организации, осознавая перспективу своего полного разгрома на территории Сирии и Ирака, спешно отводят оставшиеся силы за пределы Ближнего Востока, создают новые зоны нестабильности в Азии и Африке. Кроме того, по данным главы российской спецслужбы, они формируют сети спящих ячеек в Европе и ориентируют своих сторонников на "автономный джихад" в странах исхода или пребывания.

По его словам, учитывая значительное количество россиян и граждан стран СНГ, принявших участие в боевых действиях на стороне террористов, все перечисленное самым непосредственным образом касается состояния безопасности государств Содружества.

Иван Егоров