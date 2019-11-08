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ЦАМТО

Компания Kongsberg поставит СВ Норвегии новые самоходные ЗРК

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ЦАМТО, 7 ноября. Компания Kongsberg объявила о подписании с агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) контракта на поставку мобильной наземной системы ПВО для Сухопутных войск страны.

Стоимость контракта составила 583 млн. крон (64,13 млн. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2017 года министр обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде впервые объявила о решении реализовать проект поставки Сухопутным войскам страны наземной мобильной системы противовоздушной обороны в рамках прямого контракта с компанией Kongsberg. NDMA было поручено провести с Kongsberg переговоры для определения окончательной конфигурации системы и условий поставки, после завершения которых подписать соглашение. Поставки планировалось выполнить в течение 2018-2021 гг.

Предполагается, что армейская мобильная наземная система противовоздушной обороны будет представлять собой самоходный зенитный ракетный комплекс малой дальности, который станет комбинацией ряда состоящих на вооружении элементов с новыми системами. В частности, предполагается использовать существующий компонент командования и управления ЗРК NASAMS и его уникальные сетевые решения. Помимо элементов NASAMS, в состав комплекса войдут ракеты-перехватчики IRIS-T компании Diehl Defense GmbH и РЛС производства компании Weibel Scientific A/S.

По заявлению директора Kongsberg Defence & Aerospace AS Эйрика Лие, наземная самоходная система противовоздушной обороны предоставит ВС Норвегии возможность обеспечивать ПВО подразделений на марше. Таким образом, ЗРК производства Kongsberg теперь будут состоять на вооружении как ВВС, так и СВ Норвегии.

Решение о поставке ЗРК Сухопутным войскам является "новым веянием" в ВС Норвегии, поскольку ранее наземные средства ПВО входили только в состав ВВС. Судя по сопровождающему сообщение изображению, мобильная версия будет размещена на гусеничном шасси и получит РЛС, наклонные ПУ с ЗУР и дистанционно управляемый модуль вооружения для самообороны. Хотя NDMA не раскрыла на какой платформе будет выполнен новый ЗРК, известно, что ранее Норвегия работала над модификацией гусеничных бронетранспортеров M-113 к версии машины ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Продукция
M113 БТР
NASAMS
Компании
Kongsberg
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