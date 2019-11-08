В России нашли способ лишить США авианосцев

В случае военного конфликта нанести серьезный урон всему авианосному флоту США можно будет с помощью ракетного удара по одной цели.

Как сообщает "Военно-промышленный курьер" со ссылкой на интернет-блог Zero Hedge, речь идет о единственной американской верфи, которая обладает потенциалом по строительству и ремонту атомных авианосцев. Этот стратегически важный объект находится в Ньюпорте, штат Вирджиния.

Настоящей катастрофой станет удар по этой "ахиллесовой пяте" крылатыми ракетами с обычными боеголовками. Но даже и без этой атаки мощностей верфи может оказаться недостаточно для своевременного восстановления поврежденных в ходе боевых действий кораблей и тем более - для строительства новых.

В числе других проблем США упоминаются также утраченные компетенции в сфере разработки танков нового поколения. Дело в том, что на пенсию уходит уже второе поколение инженеров, никогда не проектировавших эти машины. Как отмечается в публикации, после создания в начале 1970-х годов танка M1 Abrams новых разработок в этой области в стране не было. Осуществлялась лишь модернизация "Абрамса".

Руслан Мельников