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Российская газета

В России нашли способ лишить США авианосцев

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Источник изображения: U.S. Navy/Wikimedia.org

В случае военного конфликта нанести серьезный урон всему авианосному флоту США можно будет с помощью ракетного удара по одной цели.

Как сообщает "Военно-промышленный курьер" со ссылкой на интернет-блог Zero Hedge, речь идет о единственной американской верфи, которая обладает потенциалом по строительству и ремонту атомных авианосцев. Этот стратегически важный объект находится в Ньюпорте, штат Вирджиния.

Настоящей катастрофой станет удар по этой "ахиллесовой пяте" крылатыми ракетами с обычными боеголовками. Но даже и без этой атаки мощностей верфи может оказаться недостаточно для своевременного восстановления поврежденных в ходе боевых действий кораблей и тем более - для строительства новых.

В числе других проблем США упоминаются также утраченные компетенции в сфере разработки танков нового поколения. Дело в том, что на пенсию уходит уже второе поколение инженеров, никогда не проектировавших эти машины. Как отмечается в публикации, после создания в начале 1970-х годов танка M1 Abrams новых разработок в этой области в стране не было. Осуществлялась лишь модернизация "Абрамса".


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Проекты
Авианосец
ИТ
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