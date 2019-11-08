Москва и Дамаск призывают США вывести войска из Сирии

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Руководителей координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев выступили с призывом к Соединенным Штатам вывести американские войска с сирийской территории.

"Призываем все мировое сообщество оказать давление на Соединенные Штаты, продолжающие нарушать нормы международного права своим присутствием на незаконно оккупированных сирийских территориях, и обязать их полностью вывести войска из суверенной Сирийской Арабской Республики", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Минобороны РФ.

В заявлении также отмечается, что США отказываются дать гарантии безопасности миссии ООН, занимающейся выводом беженцев из лагеря "Рукбан", тем самым препятствуя процессу расформирования лагеря.