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Интерфакс-АВН

Москва и Дамаск призывают США вывести войска из Сирии

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Конвой коалиции США
Конвой коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Источник изображения: © REUTERS / Courtesy Matthew Crane/U.S. Army

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Руководителей координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев выступили с призывом к Соединенным Штатам вывести американские войска с сирийской территории.

"Призываем все мировое сообщество оказать давление на Соединенные Штаты, продолжающие нарушать нормы международного права своим присутствием на незаконно оккупированных сирийских территориях, и обязать их полностью вывести войска из суверенной Сирийской Арабской Республики", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Минобороны РФ.

В заявлении также отмечается, что США отказываются дать гарантии безопасности миссии ООН, занимающейся выводом беженцев из лагеря "Рукбан", тем самым препятствуя процессу расформирования лагеря.

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