Войти
Интерфакс-АВН

Москва и Дамаск призывают США вывести войска из Сирии

574
0
0
Конвой коалиции США
Конвой коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Источник изображения: © REUTERS / Courtesy Matthew Crane/U.S. Army

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Руководителей координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев выступили с призывом к Соединенным Штатам вывести американские войска с сирийской территории.

"Призываем все мировое сообщество оказать давление на Соединенные Штаты, продолжающие нарушать нормы международного права своим присутствием на незаконно оккупированных сирийских территориях, и обязать их полностью вывести войска из суверенной Сирийской Арабской Республики", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Минобороны РФ.

В заявлении также отмечается, что США отказываются дать гарантии безопасности миссии ООН, занимающейся выводом беженцев из лагеря "Рукбан", тем самым препятствуя процессу расформирования лагеря.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Похожие новости
03.06.2019
RAND Corporation (США): измотать Россию и вывести ее из равновесия
31.01.2019
"Частная армия Евгения Пригожина"
18.04.2018
Прибывшие в Сирию эксперты ОЗХО рассчитывают отправиться в город Дума 18 апреля
29.03.2017
Мобилизация умов
12.10.2015
Порошенко: Путин стремится расшатать глобальный порядок безопасности
19.06.2012
Фальшь-борт. Кто и почему "отправил" наши военные корабли в Сирию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.11 16:20
  • 18
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
  • 08.11 16:20
  • 26
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 08.11 16:19
  • 9
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 08.11 16:06
  • 10
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 08.11 16:04
  • 1
ВКС России "прожарили" вакуумными бомбами бандформирования в Сирии
  • 08.11 15:56
  • 23
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 08.11 15:45
  • 3
Электричество из космоса
  • 08.11 15:40
  • 2
Новая спутниковая система управления беспилотной сельхозтехникой повысит эффективность предприятий - "Ростех"
  • 08.11 15:11
  • 2
В Индии: ЗРК С-400 пока ни разу не показал себя в реальном бою
  • 08.11 15:05
  • 6
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 08.11 14:42
  • 1
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 08.11 14:29
  • 14
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 08.11 14:24
  • 38
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 08.11 13:58
  • 116
Машиностроение на грани исчезновения
  • 08.11 13:51
  • 2
На российский квантовый компьютер потратят 24 миллиарда рублей