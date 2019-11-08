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Известия.ru

ВВС США приостановили учебные полеты на севере Японии после инцидента с ракетой

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMA

Военно-воздушные силы (ВВС) США приостановили тренировочные полеты в районе авиабазы Мисава на севере Японии в связи с инцидентом с истребителем F-16. Об этом сообщило командование американскими ВВС в стране в четверг, 7 ноября, на странице в Twitter.

"Проведение подобных учений в районе авиабазы Мисава приостанавливается", — сказано в сообщении. Командование отметило серьезное отношение к вопросу обеспечения безопасности при проведении учений.

Накануне истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную ракету. Информации о пострадавших нет. Американские военные начали расследование обстоятельств произошедшего и поиски потерявшегося снаряда.

В 2018 году у самолета F-16 ВВС США, вылетевшего с базы Мисава в префектуре Аомори, загорелся двигатель. Тогда пилот сбросил два полных топливных бака в озеро Огавара.

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США
Япония
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F-16
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