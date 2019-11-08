Ушел из зоны учений: F-16 выронил ракету над Японией

В Японии американский истребитель F-16 выронил в полете учебную ракету

Американский истребитель F-16 выронил учебную ракету над населенным пунктом в Японии. Самолет отклонился от зоны учений на несколько километров, причины инцидента пока неизвестны. Eпавший боеприпас все еще не найден.

Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета 6 ноября над японской префектурой Аомори, ракета упала в районе частного сектора в селе Роккасе.

Самолет отклонился от зоны проведения учебного полета на несколько километров, отмечает телеканал NHK, информации о пострадавших или каком-либо ущербе пока не поступало. При этом официальная причина инцидента пока неизвестна.

Военное командование США в Японии подтвердило факт происшествия, военные заявили о приостановке учений в указанном регионе до выяснения всех обстоятельств инцидента. В настоящее время американские военнослужащие занимаются поиском снаряда.

"Этот инцидент подчеркивает важность "реалистичных учений" для обеспечения безопасности будущих операций", - говорится в сообщении командования в Twitter.

При этом американская авиация не раз сталкивалась с подобными инцидентами. К примеру, в сентябре штурмовик ВВС США A-10C Thunderbolt II случайно сбросил три учебных снаряда на территории штата Флорида. Инцидент произошел во время тренировочного полета, а сброшенный боеприпас был невзрывным.

Речь идет о зарядах BDU-33, они имитируют бомбу M1a-82 и весят по 11 кг. Учебное оружие содержит небольшое количество пиротехнических веществ, которые лишь имитируют взрыв, но не наносят значительных повреждений. Однако при поиске снарядов они могут представлять опасность для солдат.

Инцидент с A-10C Thunderbolt II произошел из-за стаи птиц, с которыми штурмовик столкнулся во время учебного полета. По информации военных, сброс BDU-33 произошел недалеко от населенного пункта Суванни-Спрингс, в результате происшествия никто не пострадал.

Птицы также стали причиной сброса учебных бомб на индийский город Амбала летом. Так, истребитель-бомбардировщик ВВС Индии "Ягуар" сбросил подвесные топливные баки и снаряды над населенным пунктом после того, как в его двигатель попала птица.

Самолет направлялся в другой штат Индии для участия в военных учениях, пишет Hindustan Times, пилоту пришлось сбросить топливо и учебные боеприпасы, чтобы набрать высоту и не разбить истребитель. В результате инцидента никто не пострадал, а "Ягуар" в итоге совершил успешную посадку. Индийским военным также удалось найти сброшенные "бомбы" и топливные баки - их падение не повлекло каких-либо разрушений.

К слову, армия США терпит значительные убытки из-за столкновения своих самолетов с птицами. Американские военные тратят несколько миллионов долларов ежегодно из-за подобных инцидентов, отмечает газета Marine Corps Times. В пример издание приводит майское ЧП с истребителем F-35 на американской базе Ивакуни в Японии.

Тогда тренировочный полет самолета был прерван из-за столкновения воздушного судна с птицей, истребитель получил повреждения, и ремонт обошелся армии США в $2 млн. При этом подобные происшествия происходят с американскими самолетами довольно часто.

Такой же случай был зафиксирован на полигоне Холломан в штате Нью-Мексико, когда истребитель F-16 столкнулся с ястребом в ходе посадки. Птица застряла в шасси самолета, что вновь принесло убытки американским военным. Для снижения частоты инцидентов ВВС США ведут своеобразную войну против птиц, а именно отстреливают их в районе полигонов и аэропортов.

Однако проблемы из-за птиц возникают не только у американской авиации, но и по всему миру. К примеру, в Швеции отмечают около 400 столкновений истребителей с птицами ежегодно. Данные инциденты происходят в воздухе или на посадочной полосе, и обычно самолеты получают незначительные повреждения.

При этом в августе прошлого года шведский истребитель Jas 39 Gripen разбился на юге страны именно из-за столкновения с птицей. Пилот самолета успел катапультироваться и не получил никаких травм. Истребитель, который упал в лесной местности, получил серьезные повреждения.

Алексей Поплавский