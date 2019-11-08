Израиль признал помощь сирийским курдам

Израиль помогает сирийским курдам, чтобы заполнить пустоту, оставленную уходящими американскими войсками, заявили израильские власти. Об этом сообщает портал Al-Masdar News.

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Ещё в октябре премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху предложил гуманитарную помощь "доблестному курдскому народу", заявив, что тот столкнулся с угрозами "этнической чистки" со стороны Турции и её сирийских союзников.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели, заявила в среду в парламенте, что это предложение было принято.

Израиль получил много просьб о помощи. Мы […] помогаем им по целому ряду каналов

– сообщила она.

Хотовели не стала подробно останавливаться на собственно характере помощи, за исключением того, что во время диалога с американцами представители еврейского государства высказали свое мнение о курдском населении.

Израильтяне поддерживают военные, разведывательные и торговые связи с курдами с шестидесятых годов XX века, рассматривая эту этническую группу в качестве буфера против своих врагов.

Израиль действительно заинтересован в том, чтобы сохранить курдов и иных меньшинств в северной части Сирии в качестве умеренных и прозападных элементов

– выразила позицию государства Хотовели.

Возможный крах курдского влияния на севере Сирии является негативным и опасным сценарием для Израиля, так как, по общему мнению, приведет к усилению проиранских элементов в регионе.