Войти
Военное обозрение

Израиль признал помощь сирийским курдам

534
0
0

Израиль помогает сирийским курдам, чтобы заполнить пустоту, оставленную уходящими американскими войсками, заявили израильские власти. Об этом сообщает портал Al-Masdar News.

Источник изображения: Facebook/YPG

Ещё в октябре премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху предложил гуманитарную помощь "доблестному курдскому народу", заявив, что тот столкнулся с угрозами "этнической чистки" со стороны Турции и её сирийских союзников.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели, заявила в среду в парламенте, что это предложение было принято.

Израиль получил много просьб о помощи. Мы […] помогаем им по целому ряду каналов

– сообщила она.

Хотовели не стала подробно останавливаться на собственно характере помощи, за исключением того, что во время диалога с американцами представители еврейского государства высказали свое мнение о курдском населении.

Израильтяне поддерживают военные, разведывательные и торговые связи с курдами с шестидесятых годов XX века, рассматривая эту этническую группу в качестве буфера против своих врагов.

Израиль действительно заинтересован в том, чтобы сохранить курдов и иных меньшинств в северной части Сирии в качестве умеренных и прозападных элементов

– выразила позицию государства Хотовели.

Возможный крах курдского влияния на севере Сирии является негативным и опасным сценарием для Израиля, так как, по общему мнению, приведет к усилению проиранских элементов в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Сирия
США
Турция
Похожие новости
18.02.2016
Рейтинг военной мощи государств: Израиль не вошел в десятку
02.02.2016
«Устаревшая» армия России шокирует Запад и Израиль высокотехнологичным оружием (The Independent, Великобритания)
30.11.2015
Зачем идти на риск войны с Россией?
06.10.2015
Распоясавшийся Путин ("The Weekly Standard", США)
05.10.2010
Россия занимает третье место по объему контрактов на экспорт ПВН, заключенных в 2002-2009 гг. всеми поставщиками со странами Ближнего Востока
02.03.2009
Планета конфликтов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.11 16:20
  • 18
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
  • 08.11 16:20
  • 26
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 08.11 16:19
  • 9
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 08.11 16:06
  • 10
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 08.11 16:04
  • 1
ВКС России "прожарили" вакуумными бомбами бандформирования в Сирии
  • 08.11 15:56
  • 23
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 08.11 15:45
  • 3
Электричество из космоса
  • 08.11 15:40
  • 2
Новая спутниковая система управления беспилотной сельхозтехникой повысит эффективность предприятий - "Ростех"
  • 08.11 15:11
  • 2
В Индии: ЗРК С-400 пока ни разу не показал себя в реальном бою
  • 08.11 15:05
  • 6
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 08.11 14:42
  • 1
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 08.11 14:29
  • 14
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 08.11 14:24
  • 38
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 08.11 13:58
  • 116
Машиностроение на грани исчезновения
  • 08.11 13:51
  • 2
На российский квантовый компьютер потратят 24 миллиарда рублей