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Военное обозрение

Литва приняла решение об увеличении вооруженных сил на 25 процентов

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Министерство национальной обороны Литвы намерено в ближайшие пять лет увеличить вооруженные силы страны на 25%. Об этом говорится в правительственном проекте закона, утвержденном в среду, сообщает литовскоt издание "Delfi".

Источник изображения: topwar.ru

Согласно новой структуре вооруженных сил Литвы, которая должна вступить в силу к 2024 году, общее количество военных в литовской армии в 2024 году должно составлять от 21 тыс. 290 до 26 тыс. 850 человек. Из них от 11 тыс. 400 до 15 тыс. 600 должны составлять профессиональные военные. По последним данным Минобороны республики, на сегодняшний день в армии Литвы служат 10 тыс. 618 профессиональных военных.

Одновременно с увеличением общего количества военнослужащих предлагается увеличить количество генералов и старших офицеров, а также резервистов, призываемых ежегодно на учения.

В документе указывается, что в 2024 году будет сформирован батальон логистики, который войдет в состав бригады Zemaitija, имеющей на данный момент четыре батальона – три пехотных и один артиллерийский.

Между тем в самой Литве молодежь не очень то и спешат служить, стараясь всевозможными способами "откосить" от армии. По данным литовского военного ведомства, только в 2019 году за попытку избежать службы в армии получили различные наказания 6800 человек. На июль этого года 3600 призывников находилось в розыске, а в отношении еще 3900 молодых литовцев проводятся расследования, вероятно, они будут наказаны в административном порядке.

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