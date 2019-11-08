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Деловая газета "Взгляд"

Кедми: Секретная израильская ракета может принести пользу России

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Источник изображения: Missile Defense Agency/YouTube

"Попадание в руки российских специалистов ракеты от комплекса "Праща Давида" для Израиля не проблема, а вот для России она может представлять интерес с точки зрения технических решений", – заявил газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми, комментируя сообщения СМИ о том, России удалось захватить в Сирии секретную израильскую ракету ПРО.

"То, что ракета, упавшая на сирийской территории, попала в руки российских специалистов, для Израиля не является катастрофой. А с точки зрения России – всегда полезно, когда тебе в руки попадает неизвестное оружие. Но в данном случае эта ракета не станет откровением", – сказал экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми.

Собеседник также отметил, что "в вооруженных силах Израиля этой ракетой довольны", и возможно "в ней есть какие-то сложные, революционные элементы". "Однако "Праща Давида" находится примерно на схожем техническом уровне, что и известные комплексы российского производства", – добавил эксперт.

"Не секрет, что сегодня возможности российских ракет "земля-воздух" превышают потенциал израильских или американских аналогов. Но российские специалисты все же могут извлечь определенную пользу из обнаружения ракеты системы "Праща Давида". Если не в области конструкции, то в области тактики и техники использования этого оружия. Возможно, смогут обнаружить в ней те или иные уязвимости или технические решения, которые российским специалистам покажутся эффективными", – предположил Кедми.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Россия захватила в Сирии в неповрежденном виде секретную израильскую ракету ПРО. В ходе исследования выяснилось, что речь идет об усовершенствованной израильской ракете класса "земля-воздух", выпущенной из ракетной системы "Праща Давида".

Утверждается, что ракета была выпущена 23 июля 2018 года. Сирийские силы, отправленные на место происшествия, обнаружили ракету практически неповрежденной – лишь с небольшим уроном от удара. Ракету доставили на сирийско-российскую базу, откуда отправили в Москву для дальнейших исследований, пишет The Jerusalem Post.

Система "Праща Давида" была поставлена на вооружение два года назад, а 23 июля 2018 года состоялось ее первое боевое применение – система сработала после запуска в Сирии двух ракет "Точка", сообщает MigNews.

По данным израильского телевидения, система ПРО "Праща Давида" не перехватила сирийские ракеты, которые не долетели до Израиля и якобы взорвались на сирийской территории. Из "Пращи Давида" были выпущены две ракеты, одна из которых самоуничтожилась над Голанами.

Отмечается, что ракеты-перехватчики "Пращи Давида" являются самыми дорогими из всех, находящихся на вооружении израильской армии. Местонахождение батарей "Пращи Давида" является военной тайной.

"Праща Давида" работает на дальностях до 400 километров и является прямым конкурентом С-400, отмечает портал.

Отметим, что сразу после запуска "Пращи Давида" в июле 2018 года с территории Израиля также взлетел F-35.



Иван Абакумов

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Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Продукция
F-35
Праща Давида
С-400 Триумф
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