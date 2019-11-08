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На российский квантовый компьютер потратят 24 миллиарда рублей

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Госкорпорация "Росатом" разрабатывает проект квантового компьютера, на который планируют выделить 24 миллиарда рублей. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".

Директор по цифровизации "Росатома" Екатерина Солнцева подчеркнула, что больше половины средств — 13,3 миллиарда рублей — будут бюджетными, а оставшиеся 10,4 — средства самой госкорпорации и других компаний, которые планируется привлечь к проекту. К 2024 году планируется создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов, а экономический эффект от этого проекта ожидается не ранее чем через пять лет.

На данный момент в России смогли создать систему лишь из двух кубитов, а квантовые процессоры будут производиться с нуля с применением зарубежных комплектующих. В "Росатоме" полагают, что создание квантового компьютера к 2024 году позволит России попасть в число лидеров квантовой гонки.

В октябре 2019 года Google заявила о достижении квантового превосходства. Специалисты компании утверждают, что их устройство Sycamore обладает скоростью вычислений в 100 миллионов раз быстрее обычных компьютеров. Так, задачи, на решение которых у современного суперкомпьютера уйдет несколько тысяч лет, Sycamore решает за несколько минут.

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Страны
Россия
Компании
Росатом
Проекты
ИТ
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2 комментария
№1
08.11.2019 13:21
Цитата, q
позволит России попасть в число лидеров квантовой гонки.
Не позволят. Потому что:
Цитата, q
квантовые процессоры будут производиться с нуля с применением зарубежных комплектующих.
Никто не позволит России вырваться вперёд на их (иностранных) комплектующих. Уже доказано не единожды во многих отраслях. Поэтому:
Цитата, q
13,3 миллиарда рублей — будут бюджетными, а оставшиеся 10,4 — средства самой госкорпорации
просто перетекут в карманы иностранных производителей, а когда "наш" квантовый компьютер уже будет готов заработать, введут санкции на поставку этих иностранных комплектующих.
+3
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№2
08.11.2019 13:51
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1

Могли бы одной ссылкой на Комиссию по борьбе с лженаукой РАН оформить.
Будет ли у нас когда-нибудь квантовый компьютер?

Если коротко РАН утверждает - практически полезные КК не будут разработаны никогда.
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