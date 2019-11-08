На российский квантовый компьютер потратят 24 миллиарда рублей

Госкорпорация "Росатом" разрабатывает проект квантового компьютера, на который планируют выделить 24 миллиарда рублей. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".

Директор по цифровизации "Росатома" Екатерина Солнцева подчеркнула, что больше половины средств — 13,3 миллиарда рублей — будут бюджетными, а оставшиеся 10,4 — средства самой госкорпорации и других компаний, которые планируется привлечь к проекту. К 2024 году планируется создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов, а экономический эффект от этого проекта ожидается не ранее чем через пять лет.

На данный момент в России смогли создать систему лишь из двух кубитов, а квантовые процессоры будут производиться с нуля с применением зарубежных комплектующих. В "Росатоме" полагают, что создание квантового компьютера к 2024 году позволит России попасть в число лидеров квантовой гонки.

В октябре 2019 года Google заявила о достижении квантового превосходства. Специалисты компании утверждают, что их устройство Sycamore обладает скоростью вычислений в 100 миллионов раз быстрее обычных компьютеров. Так, задачи, на решение которых у современного суперкомпьютера уйдет несколько тысяч лет, Sycamore решает за несколько минут.