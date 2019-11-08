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ЦАМТО

Разведчики ЦВО получили современные комплексы ближней разведки

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Разведкомплекс "Соболятник"
Разведкомплекс "Соболятник".
Источник изображения: vitalykuzmin.net

ЦАМТО, 7 ноября. В войска ЦВО поставлены и активно осваиваются усовершенствованные РЛС ближней разведки "Соболятник-О".

Данное оборудование отличается малыми габаритами и предназначено для ведения наблюдения за обстановкой на дальности до 30 км. Точность получения разведываемых данных существенно повышена за счет новых антенных модулей.

Основной задачей такой РЛС является слежение за действиями войск противника с обнаружением стрельбы ствольной и реактивной артиллерии. Система обнаружения комплекса способна определять координаты обнаруженных объектов с точностью до 10 м. Программные средства РЛС "Соболятник-О" позволяют анализировать параметры обнаруженной цели и определять ее класс, разделяя на людей и технику. При этом вес комплекта составляет чуть более 30 кг, и он может переноситься одним военнослужащим.

Также подразделения войсковой разведки ЦВО пополнили 10 комплектов портативных станций ближней разведки "Фара". Носимые комплексы предназначены для разведки наземных целей, автоматического обнаружения и сопровождения движущихся объектов на фоне земной и водной поверхности. Помимо этого, станции "Фара" применяются для наведения стрелкового станкового автоматического оружия на цель по групповым целям в любое время суток и года, в том числе при отсутствии оптической видимости, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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1 комментарий
№1
08.11.2019 12:52
Цитата, q
В войска ЦВО поставлены и активно осваиваются усовершенствованные РЛС ближней разведки "Соболятник-О".
При этом мы сами уничтожать источники радиоизлучений уже доверяем даже дронам:
"На учениях "Центр-2019", которые прошли в конце сентября, бойцы российской армии впервые отработали элементы "войны будущего" — действия ударных групп БПЛА. ... дроны, используя радиотехнические средства разведки и радары, вели "боевые действия" автономно, не прибегая к помощи других систем вооружения. Беспилотники развернули охоту за средствами ПВО, а также центрами управления и связи вероятного противника. "
Противник точно так же обнаруживает и уничтожает все источники радиоизлучений.
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