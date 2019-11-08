Мощная и гибкая артиллерия: "Лотос" высоко оценили в США

В декабре десантируемую самоходку 2С42 "Лотос" испытают падением, сообщил ТАСС со ссылкой на Ивана Андросова, главу проектно-производственного центра, разработавшего для САУ систему посадки.

Как и 125-миллиметровая САУ "Спрут-СД", "Лотос" базируется на удлиненном шасси БМД-4М. Если у боевой машины десанта по пять катков с каждой стороны, то у самоходок по семь. Подвеска имеет регулируемый клиренс для удобства размещения в самолете и преодоления препятствий на земле. Испытание падением - ключевой тест для оценки пригодности машины к десантированию парашютным способом.

120-миллиметровое орудие "Лотоса" - гибрид миномета и легкой гаубицы. Оно обеспечивает большую дальность прямого огня, нежели обычные минометы, однако основная задача "Лотоса" - поражение закрытых целей. Для 2С42 разработан большой арсенал боеприпасов - в том числе САУ может использовать снаряды "Китолов" с лазерным наведением.

Вместе со "Спрут-СД", чья 125-миллиметровая пушка предназначена для борьбы с бронетехникой, "Лотос" образует мощную и гибкую огневую систему. Его способность поддержать десантников на начальном этапе штурма, работать и как артиллерия, и как штурмовое оружие, особенно ценна для ВДВ, пишет The Drive.

САУ 2С42 станет достойной заменой советской самоходке "Нона" и частью более широких усилий по модернизации парка десантируемой бронетехники с предоставлением ВДВ более широких возможностей. Они включают создание более мощной версии САУ "Спрут-СДМ1" с танковой пушкой 2А46.

Десантники США также ждут новый легкий танк и машину артиллерийской поддержки на базе 8-колесного БТР Stryker. Пока же 82-я воздушно-десантная дивизия получила от Корпуса морской пехоты США подержанные БТР LAV-25A2 - для поддержания промежуточной готовности к десантированию.

Антон Валагин