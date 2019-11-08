Российские подводные лодки получат защищенные укрытия

Российские подводные лодки в будущем получат бронированные защищенные укрытия. Министерство обороны запланировало строительство специальных комплексов на всех флотах ВМФ РФ.

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Российское военное ведомство приняло решение о строительстве специальных укрытий для атомных подводных ракетоносцев и дизель-электрических подводных лодок, которые будут оборудованы всем необходимым для поддержания боеготовности субмарин, в частности системами подачи воды, электроэнергии и пара.

Первым укрытия для подводных лодок получит Тихоокеанский флот, строительство сложного комплекса, состоящего из мола и причала началось на базе подводных лодок в Вилючинске на Камчатске. В итоге субмарины получат мокрый док, закрытый сверху железобетонным сооружением, достигающим высоты 50 метров. В следующем году возведение укрытий для субмарин начнется на Северном флоте.

Как заявили в Минобороны, в советское время были планы построить специальные укрытия для подводных лодок на все флотах, но сделать это удалось только на Черноморском. На Северном и Тихоокеанском флотах, являющихся основными стратегическими силами, атомные субмарины до сих пор стоят у обычных причалов, что значительно сказывается на боеготовности подлодок.

Предполагается, что с возведением новых укрытий подводные лодки не только получат места для стоянки, защищающие их непогоды, проникновения диверсантов, наблюдения, но и места быстрого ремонта, быстрой загрузки ракет и торпед, а также всего необходимого.

Такие стоянки надежно защищают от атак с воздуха и повышают живучесть и боеготовность кораблей и подводных лодок. Доки строятся с таким расчетом, чтобы в подлодку можно было быстро загрузить ракеты и торпеды, а при необходимости и отремонтировать. Как правило, укрытия возводятся так, чтобы в них можно было максимально быстро восстановить боеготовность субмарины

- приводят "Известия" слова экс-командира подводной лодки, Героя России контр-адмирала Всеволода Хмырова.