Появились кадры занятия российской армией базы США в Сирии

Российские военные заняли военную базу Айн-Исса в районе одноименного города в провинции Ракка, на которой ранее располагался американский военный контингент. Колонна российской военной техники вошла на территорию базы.

Источник изображения: topwar.ru

Колонна российской военной техники и гражданских большегрузных автомобилей в сопровождении машин патруля российской военной полиции вошла на территорию военной базы Айн-Исса, расположенной между городом Ракка и турецкой границей возле одноименного городка. Ранее база контролировалась американскими военными и по данным разведки именно с этой базы поступало оружие и боеприпасы арабо-курдским военным формированиям.

Как видно из видео, размещенного на YouTube, российские военные намерены закрепиться в данной местности на длительное время. Об этом говорит количество гражданских большегрузов, проследовавших на территорию базы. На большинство машин загружены ящики с различными боеприпасами и, скорей всего, с вооружением. Из военной техники обращают на себя внимание штабная машина и машина связи на базе "КамАЗа", а также другая техника. Вероятней всего, что жилые помещения на базе остались после американских военных.

Как ранее сообщалось, американский контингент покинул военную базу Айн-Исса примерно 13 октября этого года в связи с наступлением турецкой армии и протурецких военных формирований, а также интенсивными полетами турецкой авиации.