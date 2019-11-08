Войти
Военное обозрение

Появились кадры занятия российской армией базы США в Сирии

565
0
0

Российские военные заняли военную базу Айн-Исса в районе одноименного города в провинции Ракка, на которой ранее располагался американский военный контингент. Колонна российской военной техники вошла на территорию базы.

Источник изображения: topwar.ru

Колонна российской военной техники и гражданских большегрузных автомобилей в сопровождении машин патруля российской военной полиции вошла на территорию военной базы Айн-Исса, расположенной между городом Ракка и турецкой границей возле одноименного городка. Ранее база контролировалась американскими военными и по данным разведки именно с этой базы поступало оружие и боеприпасы арабо-курдским военным формированиям.

Как видно из видео, размещенного на YouTube, российские военные намерены закрепиться в данной местности на длительное время. Об этом говорит количество гражданских большегрузов, проследовавших на территорию базы. На большинство машин загружены ящики с различными боеприпасами и, скорей всего, с вооружением. Из военной техники обращают на себя внимание штабная машина и машина связи на базе "КамАЗа", а также другая техника. Вероятней всего, что жилые помещения на базе остались после американских военных.

Как ранее сообщалось, американский контингент покинул военную базу Айн-Исса примерно 13 октября этого года в связи с наступлением турецкой армии и протурецких военных формирований, а также интенсивными полетами турецкой авиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Компании
ВПВС РФ
КАМАЗ
Похожие новости
04.11.2019
Турецкий гамбит
28.10.2019
Сирии бы не было на карте: чего добились войска России
20.08.2019
Пятые юбилейные Армейские международные игры стали самыми масштабными за годы их проведения
17.09.2018
Война в Сирии: пресечена атака на аэропорт Дамаска
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.11 16:20
  • 18
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
  • 08.11 16:20
  • 26
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 08.11 16:19
  • 9
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 08.11 16:06
  • 10
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 08.11 16:04
  • 1
ВКС России "прожарили" вакуумными бомбами бандформирования в Сирии
  • 08.11 15:56
  • 23
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 08.11 15:45
  • 3
Электричество из космоса
  • 08.11 15:40
  • 2
Новая спутниковая система управления беспилотной сельхозтехникой повысит эффективность предприятий - "Ростех"
  • 08.11 15:11
  • 2
В Индии: ЗРК С-400 пока ни разу не показал себя в реальном бою
  • 08.11 15:05
  • 6
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 08.11 14:42
  • 1
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 08.11 14:29
  • 14
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 08.11 14:24
  • 38
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 08.11 13:58
  • 116
Машиностроение на грани исчезновения
  • 08.11 13:51
  • 2
На российский квантовый компьютер потратят 24 миллиарда рублей