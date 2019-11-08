В США оценили проект нового российского транспортника "Слон"

Россия показала аэродинамическую модель транспортного самолета "Слон", предназначенного для замены старого советского Ан-124 "Руслан". Новый самолет имеет немного общего с ранее демонстрировавшимися разработками, такими как Ил-106, пишет журнал The Drive.

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Модель самолета 5 ноября показал Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). В ближайшем будущем модель пройдет испытания в аэродинамической трубе Т-106 и покажет свои летные и взлетно-посадочные характеристики. В следующем году модель отправят в трубу Т-102 для новых исследований. Модель может легко перестраиваться в разные конфигурации, что упростит ее испытания. В частности, сейчас у нее отсутствует киль – оптимальную схему оперения определят в ходе продувок.

Модель может иметь длину около 5 футов (1,6 м) и размах крыла 6 футов (1,75) м. Изделие из стали и алюминия может иметь разную массу, но не более 364 фунтов (120 кг).

ЦАГИ не раскрывает размеры и вес будущего самолета "Слон". Однако утверждается, что он сможет перевозить 180 т груза – на 60 т больше, чем "Руслан". Скорость полета достигнет 850 км/ч, дальность – 7 тыс. км. Это заметно выше характеристик Ан-124.

Самолет получит четыре двигателя ПД-35, создаваемых на базе мотора ПД-14. ПД-14, в свою очередь, разработан на основе двигателя ПС-90, широко используемого на самолетах нескольких моделей.

Внешне "Слон" напоминает развитие платформы Ан-124. Также зарубежные специалисты отмечают некоторое сходство с американским самолетом C-5. При этом "Слон" отличается от старых российских разработок. Он мало похож на Ил-106, ранее считавшийся перспективной заменой для Ан-124.

Размеры, масса и часть характеристик "Слона" остаются неизвестными. Однако данные от ЦАГИ позволяют сделать некоторые выводы. Прежде всего, заявленные характеристики нового самолета говорят о том, что Россия желает получить замену для "Руслана".

Однако проект "Слон" пока находится на ранних этапах. Изменяемая конфигурация аэродинамической модели свидетельствует о поиске оптимального облика будущего самолета. Все его черты определят только в будущем.

Впрочем, Россия действительно имеет все поводы для создания собственной замены самолета Ан-124. На данный момент в российских ВВС и в авиакомпании "Волга-Днепр" работает около 35 "Русланов", занятых в разных перевозках. Несмотря на малую численность, такая техника имеет большую ценность для России. Однако для эксплуатации самолетов требуется содействие Украины, невозможное с 2014 года ввиду ухудшения отношений двух стран. Таким образом, разработка замены полностью логична и оправдана.

Модель самолета "Слон" из ЦАГИ свидетельствует, что российские авиастроители уже занялись вопросом замены "Руслана". Как минимум, один проект такого рода уже дошел до исследований. Также ведутся работы по теме Ил-106 – этот самолет может взлететь к середине двадцатых. Сможет ли российская промышленность создать новую технику, и какой она будет, предстоит выяснить в будущем.