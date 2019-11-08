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Деловая газета "Взгляд"

Россия поддержала стремление Индии ускорить начало производства АК-203

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Автоматы концерна "Калашников" АК-204, АК-203
Автоматы концерна "Калашников" АК-204, АК-203.
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Россия поддерживает желание Индии ускорить запуск производства автоматов АК-203 на предприятии в штате Уттар-Прадеш, заявил министр обороны республики Раджнатх Сингх.

"Наше партнерство с Россией дает серьезный толчок инициативе "Делай в Индии". Я приветствую решительную поддержку со стороны России по скорейшему вводу в эксплуатацию предприятия по производству "Калашниковых", – передает РИА "Новости" слова Сингха в Twitter.

3 марта директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев сообщил, что в индийском городе Корва открылся совместный российско-индийский завод по производству автоматов Калашникова.

Напомним, в среду министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с коллегой Раджнатхом Сингхом заявил, что планы военного и военно-технического сотрудничества России и Индии выполняются успешно, но требуют корректировки.



Дмитрий Зубарев

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Индия
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Продукция
АК-74 "Калашников"
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ФСВТС РФ
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Шойгу Сергей
Шугаев Дмитрий
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