Россия поддержала стремление Индии ускорить начало производства АК-203

Россия поддерживает желание Индии ускорить запуск производства автоматов АК-203 на предприятии в штате Уттар-Прадеш, заявил министр обороны республики Раджнатх Сингх.

"Наше партнерство с Россией дает серьезный толчок инициативе "Делай в Индии". Я приветствую решительную поддержку со стороны России по скорейшему вводу в эксплуатацию предприятия по производству "Калашниковых", – передает РИА "Новости" слова Сингха в Twitter.

3 марта директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев сообщил, что в индийском городе Корва открылся совместный российско-индийский завод по производству автоматов Калашникова.

Напомним, в среду министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с коллегой Раджнатхом Сингхом заявил, что планы военного и военно-технического сотрудничества России и Индии выполняются успешно, но требуют корректировки.

Дмитрий Зубарев