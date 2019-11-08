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Деловая газета "Взгляд"

"Адмирал Макаров" провел учения с палубной авиацией в Средиземном море

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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров"
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров".
Источник изображения: rg.ru

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" провел учения с палубной авиацией корабля в Средиземном море, сообщили в Минобороны.

В российском военном ведомстве сообщили, что экипаж фрегата провел комплекс плановых корабельных учений с экипажами вертолетов Ка-27ПС и Ка-27ПЛ.

"Летчики Морской авиации Черноморского флота во взаимодействии с экипажем фрегата отработали в море задачи по взлетам и посадкам на палубу движущегося и находящегося в дрейфе корабля, а также провели тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой", – передает РИА "Новости" сообщение Минобороны.

Параллельно были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов. Ка-27ПЛ и Ка-27ПС совершили около 20 взлетов и посадок на палубу корабля.

Напомним, в сентябре визит новейшего российского фрегата "Адмирал Макаров" в греческий город Керкира вызвал огромный интерес у греков.



Дмитрий Зубарев

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