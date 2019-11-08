Российские "Панцири" прикроют небо Сербии

Россия поставит Сербии зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" в ближайшие месяцы. Об этом сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По его словам, производство комплексов и обучение сербских специалистов "идет в сроки".

"В ближайшее время заканчивается обучение, российская сторона приступает к поставкам. В ближайшие месяцы контракт будет завершен", - заявил Михеев агентству ТАСС.

Ранее ЗРПК "Панцирь-С" вместе с зенитным комплексом С-400 был задействован во второй фазе совместных российско-сербских учений "Славянский щит - 2019", которая прошла в Сербии в конце октября. Министр обороны Сербии Александр Вулин во время учений заявил, что "Панцирь-С" становится частью вооружения армии Сербии".

ЗРПК "Панцирь-С" используется для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью.