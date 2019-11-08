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Российские "Панцири" прикроют небо Сербии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия поставит Сербии зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" в ближайшие месяцы. Об этом сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По его словам, производство комплексов и обучение сербских специалистов "идет в сроки".

"В ближайшее время заканчивается обучение, российская сторона приступает к поставкам. В ближайшие месяцы контракт будет завершен", - заявил Михеев агентству ТАСС.

Ранее ЗРПК "Панцирь-С" вместе с зенитным комплексом С-400 был задействован во второй фазе совместных российско-сербских учений "Славянский щит - 2019", которая прошла в Сербии в конце октября. Министр обороны Сербии Александр Вулин во время учений заявил, что "Панцирь-С" становится частью вооружения армии Сербии".

ЗРПК "Панцирь-С" используется для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью.

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
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Михеев Александр
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