Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года

ЦАМТО, 7 ноября. Россия и Индия ведут согласование программы военно-технического сотрудничества до 2030 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства России.

"Идет работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", – говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.

В ходе встречи российский вице-премьер отметил, что, несмотря на внешний прессинг, Россия и Индия успешно реализуют совместные планы по сотрудничеству в военно-технической сфере, в частности, речь идет о поставке ЗРС С-400, передает "РИА Новости".