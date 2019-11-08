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ЦАМТО

Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года

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Иллюстрация на тему российско-индийских отношений.

ЦАМТО, 7 ноября. Россия и Индия ведут согласование программы военно-технического сотрудничества до 2030 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства России.

"Идет работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", – говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.

В ходе встречи российский вице-премьер отметил, что, несмотря на внешний прессинг, Россия и Индия успешно реализуют совместные планы по сотрудничеству в военно-технической сфере, в частности, речь идет о поставке ЗРС С-400, передает "РИА Новости".

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Борисов Юрий
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