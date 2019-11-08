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Большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский" завершает госиспытания

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БГК "Михаил Казанский" проекта 23370Г
БГК "Михаил Казанский" проекта 23370Г.
Источник изображения: spbdnevnik.ru

ЦАМТО, 7 ноября. Большой гидрографический катер-катамаран модульного типа (БГК) "Михаил Казанский" проекта 23370Г завершает морскую фазу государственных испытаний в назначенном районе Финского залива и до конца ноября будет передан в состав ВМФ России.

БГК "Михаил Казанский" построен для ВМФ России подмосковным предприятием "КАМПО" и собран из секций на предприятии АО "Выборгский судостроительный завод".

Уникальность большого гидрографического катера "Михаил Казанский" заключается в катамаранной конструкции корпуса, которая позволила значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования. Планируется, что до конца 2020 года для Гидрографической службы ВМФ будет построено 3 больших гидрографических катеров этого проекта.

В августе текущего года блок-модули катера на грузовом автотранспорте были доставлены с предприятия "КАМПО" в Подмосковье к месту достройки в г.Выборг, где на базе АО "Выборгский судостроительный завод" была завершена окончательная сборка катера.

Приказом главкома ВМФ России большому гидрографическому катеру присвоено имя выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке "Дороге жизни" на Ладоге начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского.

Гидрографические катера проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков (ППЗ), доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования (СНО), в том числе расположенные на необорудованном побережье.

Катера будут обладать возможностями оперативного промера глубин в местах постановки плавучих предостерегательных знаков с использованием промерного эхолота. Серия из трех новейших гидрографических катеров проекта 23370Г для ВМФ России строится на предприятии "КАМПО" в соответствии с трехлетним государственным контрактом. При проектировании катеров реализованы самые современные требования Главного командования ВМФ к судам этого типа.

Все катера этой серии будут названы в честь выдающихся российских маячников приказами главкома ВМФ.

Многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М, которые строятся предприятием "КАМПО" для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с точки зрения эффективности.

Катер проекта 23370Г является судном катамаранного типа, построенным по заказу ВМФ России подмосковным предприятием "КАМПО". Водоизмещение катера составляет около 140 т, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Финляндия
Компании
Выборгский СЗ
КАМПО АО
Минoбороны РФ
ППЗ
Проекты
2020-й год
23370 ММК
23370М ММК
БФ
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