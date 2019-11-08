Войти
ЦАМТО

Большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский" завершает госиспытания

1401
0
+1
БГК "Михаил Казанский" проекта 23370Г
БГК "Михаил Казанский" проекта 23370Г.
Источник изображения: spbdnevnik.ru

ЦАМТО, 7 ноября. Большой гидрографический катер-катамаран модульного типа (БГК) "Михаил Казанский" проекта 23370Г завершает морскую фазу государственных испытаний в назначенном районе Финского залива и до конца ноября будет передан в состав ВМФ России.

БГК "Михаил Казанский" построен для ВМФ России подмосковным предприятием "КАМПО" и собран из секций на предприятии АО "Выборгский судостроительный завод".

Уникальность большого гидрографического катера "Михаил Казанский" заключается в катамаранной конструкции корпуса, которая позволила значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования. Планируется, что до конца 2020 года для Гидрографической службы ВМФ будет построено 3 больших гидрографических катеров этого проекта.

В августе текущего года блок-модули катера на грузовом автотранспорте были доставлены с предприятия "КАМПО" в Подмосковье к месту достройки в г.Выборг, где на базе АО "Выборгский судостроительный завод" была завершена окончательная сборка катера.

Приказом главкома ВМФ России большому гидрографическому катеру присвоено имя выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке "Дороге жизни" на Ладоге начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского.

Гидрографические катера проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков (ППЗ), доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования (СНО), в том числе расположенные на необорудованном побережье.

Катера будут обладать возможностями оперативного промера глубин в местах постановки плавучих предостерегательных знаков с использованием промерного эхолота. Серия из трех новейших гидрографических катеров проекта 23370Г для ВМФ России строится на предприятии "КАМПО" в соответствии с трехлетним государственным контрактом. При проектировании катеров реализованы самые современные требования Главного командования ВМФ к судам этого типа.

Все катера этой серии будут названы в честь выдающихся российских маячников приказами главкома ВМФ.

Многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М, которые строятся предприятием "КАМПО" для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с точки зрения эффективности.

Катер проекта 23370Г является судном катамаранного типа, построенным по заказу ВМФ России подмосковным предприятием "КАМПО". Водоизмещение катера составляет около 140 т, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Компании
Выборгский СЗ
КАМПО АО
Минoбороны РФ
ППЗ
Проекты
2020-й год
23370 ММК
23370М ММК
БФ
Похожие новости
15.10.2019
Большой гидрографический катер-катамаран "Михаил Казанский" завершил очередной этап ЗХИ в Финском заливе
28.08.2019
Для ВМФ России будет спущен на воду головной большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский"
10.01.2019
В 2019 году продолжится активное оснащение Гидрографической службы ВМФ новыми судами и катерами
28.11.2018
Россия укрепляет статус океанской державы
28.08.2018
Для ВМФ России заложен головной большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.11 23:57
  • 162
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 09.11 23:39
  • 23
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
  • 09.11 23:34
  • 1
Sohu (Китай): какова цель украинских военных учений у границ с Крымом?
  • 09.11 22:17
  • 6
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 09.11 22:06
  • 11
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 09.11 22:01
  • 9
В Индии: ЗРК С-400 пока ни разу не показал себя в реальном бою
  • 09.11 21:58
  • 2
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 09.11 21:57
  • 43
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 09.11 21:56
  • 5
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 09.11 21:49
  • 2
Пентагон заказал разработку системы защиты от лазерного оружия
  • 09.11 21:23
  • 35
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 09.11 20:43
  • 2
Крикалев заявил об отсутствии дискриминации женщин при наборе в космонавты
  • 09.11 19:39
  • 17
Одобрен эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
  • 09.11 16:00
  • 15
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 09.11 15:08
  • 9
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО "русского Илона Маска"