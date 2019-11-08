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ЦАМТО

В.Зеленский ознакомился с результатами работы харьковских предприятий ОПК

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © REUTERS, Valentyn Ogirenko

ЦАМТО, 7 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру госконцерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации, передает "РИА Новости".

Ранее генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти 430 млн. долл., отмечает агентство.

"У нас больше десяти процентов предприятий "Укроборонпрома" находится именно на Харьковщине. Сейчас мы были на (Харьковском – прим. ред.) авиационном заводе, были на легендарном заводе имени Малышева (Харьковский завод транспортного машиностроения им. В.А.Малышева. – прим. ред.). Что там происходит… Вы знаете, во-первых, я в шоке", – сказал В.Зеленский во время совещания в Харькове, трансляцию которого вели украинские телеканалы.

В.Зеленский сообщил, что директор завода доложил ему о том, что с 2009 года на заводе имени Малышева был собран один танк для Вооруженных сил Украины, тогда как во времена Советского Союза выпускалось 900 танков в год.

Кроме того, по словам президента, на заводах, входящих в структуру госконцерна "Укроборонпром", "страшная задолженность по заработным платам", которая достигает четырех лет, а также низкая оплата труда, отмечает "РИА Новости".

"Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура ноль градусов. Я извиняюсь, что перейду на такой язык, но мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали и чтобы у нас работали предприятия", – цитирует "РИА Новости" В.Зеленского.

По его словам, премьеру нужно провести заседание правительства, на котором необходимо решить перечисленные проблемы. При этом на заседании, по словам В.Зеленского, должны присутствовать представители правоохранительных органов. Такое заседание, по словам президента, Кабмин должен провести в ближайшие дни.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Завод им. Малышева
Укроборонпром
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