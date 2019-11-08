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ЦАМТО

Универсальная железнодорожная аппарель успешно прошла государственные испытания в Военной академии МТО

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ЦАМТО, 7 ноября. На базе обеспечения учебного процесса Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева (г.Луга) проведены госиспытания опытного образца универсальной железнодорожной сборно-разборной аппарели.

В проверке приняли участие преподаватели и курсанты академии.

Испытания проводились с целью проверки соответствия опытного образца предъявляемым тактико-техническим требованиям, оценки возможности принятия его на снабжение и использования для нужд Минобороны России, а также целесообразности его промышленного производства.

Испытания проводились в три этапа. На первом проводилась оценка возможности сборки опытного образца на время. Далее была осуществлена проверка на грузоподъемность путем проезда по нему грузовой техники, а в завершении испытаний проведена оценка мобильности аппарели и возможности ее перевозки штатными транспортными средствами.

По результатам проведенных проверок опытный образец универсальной железнодорожной аппарели успешно прошел государственные испытания, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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