Войти
Российская газета

Денег не жалеют: Индия хочет получить С-400 раньше срока

625
0
0
Источник изображения: rg.ru

Индия хочет, чтобы Россия ускорила поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Этот вопрос должен был стать предметом обсуждения российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Москве, сообщает The Economic Times.

Первый взнос индийской стороны составил порядка 6 тысяч крор (в индийской системе исчисления крор - это 10 миллионов рупий), при том что финальная сумма составляет 5,43 миллиарда долларов (или 40 тысяч крор). Контракт на поставку пяти комплектов С-400 был подписан осенью прошлого года. Поставки ориентировочно должны начаться с октября 2020 года.

Как сообщил источник издания, Индия пытается ускорить первоначальный график поставок, в то время как Россия ранее подтвердила, что будет придерживаться его. "Первый взнос в размере 15 процентов по контракту С-400 был отложен на несколько месяцев. Но теперь он оплачен, оставшиеся взносы будут поступать в зависимости от поставок", - цитирует портал своего собеседника.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.07.2019
Названы территории будущего развёртывания С-400 в Индии
11.07.2019
Индия приобретет еще 18 истребителей Су-30МКИ
17.06.2016
Оружие второй свежести
28.01.2014
А.Исайкин: объем экспорта ВиВТ по линии «Рособоронэкспорта» в 2013 году достиг 13,2 млрд долларов
07.03.2012
При продаже новейших вооружений Китаю России необходимо учитывать накопленный КНР опыт по копированию ВиВТ
10.04.2008
Нет у России чуждых ей стихий...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.11 16:20
  • 18
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
  • 08.11 16:20
  • 26
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 08.11 16:19
  • 9
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 08.11 16:06
  • 10
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 08.11 16:04
  • 1
ВКС России "прожарили" вакуумными бомбами бандформирования в Сирии
  • 08.11 15:56
  • 23
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 08.11 15:45
  • 3
Электричество из космоса
  • 08.11 15:40
  • 2
Новая спутниковая система управления беспилотной сельхозтехникой повысит эффективность предприятий - "Ростех"
  • 08.11 15:11
  • 2
В Индии: ЗРК С-400 пока ни разу не показал себя в реальном бою
  • 08.11 15:05
  • 6
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 08.11 14:42
  • 1
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 08.11 14:29
  • 14
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 08.11 14:24
  • 38
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 08.11 13:58
  • 116
Машиностроение на грани исчезновения
  • 08.11 13:51
  • 2
На российский квантовый компьютер потратят 24 миллиарда рублей