Российский фрегат "Адмирал Макаров" провел учения с вертолетами в Средиземном море

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский фрегат "Адмирал Макаров" провел учения по поиску подлодки условного противника совместно с вертолетами Ка-27 в Средиземном море, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

"Адмирал Макаров", выполняющий задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского флота России в Средиземном море, провёл комплекс плановых корабельных учений совместно с экипажами вертолетов Ка-27ПС и Ка-27ПЛ", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, в рамках учения российские военные также провели тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.

"Параллельно с целью проверки слаженности работы всех систем авиационных комплексов корабля проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолётов", - сообщает флот.

Отмечается, что в рамках учения вертолеты совершили порядка 20 взлётов и посадок на палубу фрегата.