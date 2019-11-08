В США приготовились "столкнуться с проблемами" из-за российского "Циркона"

Американская корабельная многофункциональная система боевого управления Aegis вряд ли способна эффективно перехватывать перспективную российскую гиперзвуковую ракету "Циркон", пишет Forbes.

Согласно изданию, дальность ракеты превышает 1 000 километров, а развиваемая скорость — 9 000 километров в час. Американский журнал отмечает, что "Циркон" способен маневрировать и перемещаться на небольшой высоте (по квазибаллистической траектории). "В сочетании с его феноменальной скоростью это особенно усложняет перехват. Даже боевая система Aegis, используемая военно-морскими силами США, Японии, Южной Кореи и Австралии в [Азиатско-Тихоокеанском] регионе, может столкнуться с проблемами", — пишет Forbes.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что строящийся для Тихоокеанского флота России корвет "Гремящий" получит "Циркон".

В сентябре The Drive со ссылкой на рассекреченные Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) документы, касающиеся высотного самолета-разведчика A-12 Oxcart, написало, что "Циркон" для обеспечения радиолокационной малозаметности также может использовать плазменный стелс-щит, предполагающий, в частности, применение в качестве топливной присадки щелочных металлов, например, цезия.